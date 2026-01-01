A Homer egy könnyű, nyílt forráskódú irányítópult, amely az önállóan üzemeltetett szolgáltatásainak gyűjteményét tiszta, rendezett kezdőlappá alakítja. Teljesen egyetlen YAML fájlon keresztül konfigurálható. Nem igényel adatbázist és backendet — mindössze néhány sorral egy kifinomult portált építhet a szerverén lévő minden alkalmazáshoz. A konfigurációs fájlban végrehajtott változtatások azonnal életbe lépnek az oldal frissítésekor, így az irányítópult karbantartása könnyed.

A Homer saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az irányítópultja privát marad. Statikus fájlokból azonnal betöltődik, és korlátok nélkül testreszabható. PWA támogatással mobil eszközökre natív alkalmazásként telepíthető, gyors hozzáférést biztosítva Önnek és csapatának minden szolgáltatásához bárhonnan.