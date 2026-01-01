Telepítse a Homert egykattintásos telepítéssel.
Egy rendkívül egyszerű statikus irányítópult, amellyel az összes saját üzemeltetésű szolgáltatását egy gyönyörű kezdőlapon rendszerezheti.
Válasszon VPS csomagot a Homer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Homer
A Homer egy könnyű, nyílt forráskódú irányítópult, amely az önállóan üzemeltetett szolgáltatásainak gyűjteményét tiszta, rendezett kezdőlappá alakítja. Teljesen egyetlen YAML fájlon keresztül konfigurálható. Nem igényel adatbázist és backendet — mindössze néhány sorral egy kifinomult portált építhet a szerverén lévő minden alkalmazáshoz. A konfigurációs fájlban végrehajtott változtatások azonnal életbe lépnek az oldal frissítésekor, így az irányítópult karbantartása könnyed.
A Homer saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy az irányítópultja privát marad. Statikus fájlokból azonnal betöltődik, és korlátok nélkül testreszabható. PWA támogatással mobil eszközökre natív alkalmazásként telepíthető, gyors hozzáférést biztosítva Önnek és csapatának minden szolgáltatásához bárhonnan.
A Homer főbb funkciói
YAML konfiguráció
Határozza meg a teljes irányítópultját egyetlen config.yml fájlban — nincs adatbázis, nincs backend és nincs szükség újraindításra a változások megtekintéséhez.
Okos szolgáltatáskártyák
Jelenítse meg szolgáltatásai élő állapotjelzőit, egy pillantással megmutatva, hogy közvetlenül a vezérlőpultról elérhetők-e.
Fuzzy keresés
Gyorsan megtalálhat bármilyen szolgáltatást vagy linket a beépített fuzzy kereséssel és billentyűparancsokkal a gyors, billentyűzettel vezérelt navigációhoz.
PWA támogatás
Telepítse a Homert Progresszív Webalkalmazásként bármely eszközre, az azonnali, könyvjelzőmentes hozzáféréshez a saját üzemeltetésű szolgáltatásaihoz.
Téma testreszabás
Válasszon közösségi témák közül, mint például a Catppuccin és a Dracula, vagy írjon saját CSS felülírásokat, hogy bármilyen stílushoz igazodjon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Homer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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