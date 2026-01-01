A NocoDB a vezető nyílt forráskódú Airtable alternatíva. A PostgreSQL, MySQL és egyéb SQL adatbázisokat intuitív táblázatkezelő felületekké alakítja. Ezeket a nem technikai felhasználók is magabiztosan kezelhetik. Rács, kanban, galéria, naptár és űrlap nézeteket kínál. Emellett automatikusan generált REST és GraphQL API-kat, gazdag mezőtípusokat és valós idejű együttműködést biztosít. Mindezt felhasználónkénti díjszabás nélkül.

A NocoDB saját üzemeltetése a VPS-en biztosítja, hogy az érzékeny üzleti adatok soha ne hagyják el az infrastruktúráját. Megszünteti a felhasználószám-alapú díjszabási korlátokat. Csapata teljes mértékben kihasználhatja egy relációs adatbázis erejét egy olyan no-code felület mögött, amelyet bárki használhat.