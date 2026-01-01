Telepítse a NocoDB-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Airtable alternatíva, amely bármely SQL adatbázist együttműködő táblázattá alakít automatikusan generált API-kkal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NocoDB
A NocoDB a vezető nyílt forráskódú Airtable alternatíva. A PostgreSQL, MySQL és egyéb SQL adatbázisokat intuitív táblázatkezelő felületekké alakítja. Ezeket a nem technikai felhasználók is magabiztosan kezelhetik. Rács, kanban, galéria, naptár és űrlap nézeteket kínál. Emellett automatikusan generált REST és GraphQL API-kat, gazdag mezőtípusokat és valós idejű együttműködést biztosít. Mindezt felhasználónkénti díjszabás nélkül.
A NocoDB saját üzemeltetése a VPS-en biztosítja, hogy az érzékeny üzleti adatok soha ne hagyják el az infrastruktúráját. Megszünteti a felhasználószám-alapú díjszabási korlátokat. Csapata teljes mértékben kihasználhatja egy relációs adatbázis erejét egy olyan no-code felület mögött, amelyet bárki használhat.
A NocoDB főbb funkciói
Több nézet típus
Váltson a rács, kanban, galéria, naptár és űrlap nézetek között ugyanazon adatokhoz, lehetővé téve, hogy minden csapattag a munkafolyamatának megfelelő formátumban dolgozzon.
Automatikus API-k
Minden tábla automatikusan elérhetővé tesz REST és GraphQL végpontokat, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy egyedi integrációkat és frontendeket építsenek anélkül, hogy backend kódot kellene írniuk.
Gazdag mezőtípusok
Mellékletek, képletek, keresések, összesítések és kapcsolt rekordok a táblázatkezelő erejét hozzák el relációs adataihoz komplex SQL lekérdezések nélkül.
Részletes hozzáférés-vezérlés
Állítson be munkaterület-, adatbázis- és táblaszintű engedélyeket szerepkör-kezeléssel, így minden csapattag csak azt látja, amire szüksége van.
Webhook automatizálás
Külső munkafolyamatokat és integrációkat indíthat el automatikusan, amikor az adatok megváltoznak, összekapcsolva a NocoDB-t a meglévő eszközeivel egyedi kód nélkül.
Airtable importálás
Migrálja meglévő Airtable adatbázisait, CSV fájljait vagy Excel táblázatait sémafelismeréssel, így könnyedén válthat anélkül, hogy adatait a nulláról kellene újraépítenie.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NocoDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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