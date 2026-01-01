Akár 69% kedvezmény a Bionic GPT szolgáltatásra

Telepítse a Bionic GPT-t egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű, helyben telepített ChatGPT alternatíva csapatcsevegéssel, RAG-alapú asszisztensekkel és szerepkör-alapú hozzáférés-vezérléssel vállalatok számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Bionic GPT-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Bionic GPT szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Bionic GPT

A Bionic GPT egy nyílt forráskódú, helyben telepíthető ChatGPT-alternatíva. Olyan szervezeteknek készült, amelyek generatív AI-t igényelnek, szigorúan bizalmas adatkezelés mellett. Egy nagy teljesítményű Rust mag köré épül. Ismerős ChatGPT-stílusú felületet kínál, vállalati funkciókkal kiegészítve. Ezek közé tartoznak a csapatmunkaterületek, a szerepalapú hozzáférés-vezérlés és az auditnaplók. Emellett ügynöki Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline-okat is biztosít bármilyen dokumentumformátumhoz.

A Bionic GPT saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, csevegési előzményeket, beágyazásokat és feltöltött dokumentumokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek ülésenkénti díjak, és nincs harmadik féllel történő adatmegosztás sem. A platform bármilyen OpenAI-kompatibilis modellhez csatlakozik, legyen szó helyi Ollama példányokról vagy távoli szolgáltatókról. Tartalmaz PostgreSQL-t pgvector-ral a szemantikus kereséshez. Emellett egy dedikált RAG motort is biztosít a dokumentumok betöltéséhez és a beágyazások generálásához.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Bionic GPT főbb funkciói

Ismerős csevegési élmény

A kifinomult, ChatGPT-stílusú felület csevegési előzményekkel és teljes témázással segíti a csapatokat az eszköz átképzés nélküli bevezetésében. Egy gyors Rust UI pedig gördülékeny interakciókat biztosít.

Ügynöki RAG asszisztensek

Készítsen asszisztenseket dokumentumaiból — PDF, HTML, CSV, PPTX és egyéb fájlokból — kód nélküli darabolással, beágyazásokkal és a webes UI-n keresztül konfigurált rendszerüzenetekkel.

Csapatok és RBAC

Szervezze a felhasználókat elkülönített csapat munkaterületekre, szabályozza a funkciókhoz való hozzáférést az SSO-ból származó szerepkörökkel, és érvényesítsen szerepkörönkénti tokenhasználati korlátokat a modellkapacitás méltányos megosztásához.

Hozzon bármilyen LLM-et

Csatlakozzon helyi modellekhez Ollama-n vagy OpenAI-kompatibilis API-kat használó távoli szolgáltatókon keresztül, és a felhasználók válthatnak a modellek között a beszélgetés elhagyása nélkül.

Beépített adatvédelem

Dokumentumok, beágyazások és csevegési előzmények a VPS-én belül maradnak, Postgres sorszintű biztonsággal és minimális, nulláról épített konténerekkel, amelyek mélységi védelmet biztosítanak.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bionic GPT szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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