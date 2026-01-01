Telepítse a Bionic GPT-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű, helyben telepített ChatGPT alternatíva csapatcsevegéssel, RAG-alapú asszisztensekkel és szerepkör-alapú hozzáférés-vezérléssel vállalatok számára.
Válasszon VPS csomagot a Bionic GPT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bionic GPT
A Bionic GPT egy nyílt forráskódú, helyben telepíthető ChatGPT-alternatíva. Olyan szervezeteknek készült, amelyek generatív AI-t igényelnek, szigorúan bizalmas adatkezelés mellett. Egy nagy teljesítményű Rust mag köré épül. Ismerős ChatGPT-stílusú felületet kínál, vállalati funkciókkal kiegészítve. Ezek közé tartoznak a csapatmunkaterületek, a szerepalapú hozzáférés-vezérlés és az auditnaplók. Emellett ügynöki Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline-okat is biztosít bármilyen dokumentumformátumhoz.
A Bionic GPT saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, csevegési előzményeket, beágyazásokat és feltöltött dokumentumokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek ülésenkénti díjak, és nincs harmadik féllel történő adatmegosztás sem. A platform bármilyen OpenAI-kompatibilis modellhez csatlakozik, legyen szó helyi Ollama példányokról vagy távoli szolgáltatókról. Tartalmaz PostgreSQL-t pgvector-ral a szemantikus kereséshez. Emellett egy dedikált RAG motort is biztosít a dokumentumok betöltéséhez és a beágyazások generálásához.
A Bionic GPT főbb funkciói
Ismerős csevegési élmény
A kifinomult, ChatGPT-stílusú felület csevegési előzményekkel és teljes témázással segíti a csapatokat az eszköz átképzés nélküli bevezetésében. Egy gyors Rust UI pedig gördülékeny interakciókat biztosít.
Ügynöki RAG asszisztensek
Készítsen asszisztenseket dokumentumaiból — PDF, HTML, CSV, PPTX és egyéb fájlokból — kód nélküli darabolással, beágyazásokkal és a webes UI-n keresztül konfigurált rendszerüzenetekkel.
Csapatok és RBAC
Szervezze a felhasználókat elkülönített csapat munkaterületekre, szabályozza a funkciókhoz való hozzáférést az SSO-ból származó szerepkörökkel, és érvényesítsen szerepkörönkénti tokenhasználati korlátokat a modellkapacitás méltányos megosztásához.
Hozzon bármilyen LLM-et
Csatlakozzon helyi modellekhez Ollama-n vagy OpenAI-kompatibilis API-kat használó távoli szolgáltatókon keresztül, és a felhasználók válthatnak a modellek között a beszélgetés elhagyása nélkül.
Beépített adatvédelem
Dokumentumok, beágyazások és csevegési előzmények a VPS-én belül maradnak, Postgres sorszintű biztonsággal és minimális, nulláról épített konténerekkel, amelyek mélységi védelmet biztosítanak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bionic GPT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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