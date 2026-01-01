A Bionic GPT egy nyílt forráskódú, helyben telepíthető ChatGPT-alternatíva. Olyan szervezeteknek készült, amelyek generatív AI-t igényelnek, szigorúan bizalmas adatkezelés mellett. Egy nagy teljesítményű Rust mag köré épül. Ismerős ChatGPT-stílusú felületet kínál, vállalati funkciókkal kiegészítve. Ezek közé tartoznak a csapatmunkaterületek, a szerepalapú hozzáférés-vezérlés és az auditnaplók. Emellett ügynöki Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline-okat is biztosít bármilyen dokumentumformátumhoz.

A Bionic GPT saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, csevegési előzményeket, beágyazásokat és feltöltött dokumentumokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek ülésenkénti díjak, és nincs harmadik féllel történő adatmegosztás sem. A platform bármilyen OpenAI-kompatibilis modellhez csatlakozik, legyen szó helyi Ollama példányokról vagy távoli szolgáltatókról. Tartalmaz PostgreSQL-t pgvector-ral a szemantikus kereséshez. Emellett egy dedikált RAG motort is biztosít a dokumentumok betöltéséhez és a beágyazások generálásához.