Telepítse a Kiwix-serve-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű offline olvasó Wikipédia, Gutenberg, Stack Exchange és több ezer ZIM archívum számára.
Válasszon VPS csomagot a Kiwix-serve szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kiwix-serve
A Kiwix-serve a Kiwix projekt hivatalos HTTP szervere, amely a ZIM archívumokat gyors, kereshető, böngészőből elérhető könyvtárrá alakítja. A ZIM egy nyílt, tömörített archívum formátum, amely teljes weboldalakat rögzít a teljesen offline olvasáshoz. Ezek közé tartozik a Wikipedia, a Project Gutenberg, a Stack Exchange, a TED talks, az MDN, a Khan Academy és több száz másik.
A Kiwix-serve saját üzemeltetése egy VPS-en állandó, mindig online referencia könyvtárat biztosít Önnek. Ez a könyvtár nem függ a nyilvános internettől, az eredeti webhelyek rendelkezésre állásától vagy a fizetős tartalmaktól. Helyezze a ZIM fájlokat az adatmennyiségbe a hivatalos Kiwix könyvtárból. A szerver ezután azonnal újratölti őket, egységes webes felületet biztosítva teljes szöveges kereséssel minden betöltött archívumban.
A Kiwix-serve főbb funkciói
Hot-reload ZIM könyvtár
Helyezzen új ZIM fájlokat az adatkötetbe, és a kiwix-serve automatikusan felveszi őket a beépített könyvtármonitorral — nincs szükség újraindításra.
Teljes szöveges keresés
Keresés minden betöltött archívumban, integrált teljes szöveges indexszel. Ez magában foglalja a gépelés közbeni javaslatokat a gyors keresésekhez a Wikipédián vagy bármely más ZIM-en.
Saját tartalom
Válasszon bármilyen ZIM-et a hivatalos Kiwix katalógusból — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED és sok más referencia archívum.
Offline olvasásra optimalizált
A ZIM tömörítés alacsonyan tartja a tárhelyigényt és gyorsítja a kereséseket, így egyetlen VPS képes hatalmas referenciaarchívumokat kiszolgálni külső függőségek nélkül.
Beágyazott OPDS katalógus
Közzéteszi a könyvtár OPDS feedjét, így a Kiwix mobil és asztali olvasók közvetlenül a szerveréről fedezhetik fel és tölthetik le a címeket.
Az első indításkor inicializálódott.
Egy opcionális ZIM letöltési URL automatikusan letölti az első archívumot telepítéskor, így a szerver böngészhetővé válik, amint online állapotba kerül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kiwix-serve szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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