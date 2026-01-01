A Kiwix-serve a Kiwix projekt hivatalos HTTP szervere, amely a ZIM archívumokat gyors, kereshető, böngészőből elérhető könyvtárrá alakítja. A ZIM egy nyílt, tömörített archívum formátum, amely teljes weboldalakat rögzít a teljesen offline olvasáshoz. Ezek közé tartozik a Wikipedia, a Project Gutenberg, a Stack Exchange, a TED talks, az MDN, a Khan Academy és több száz másik.

A Kiwix-serve saját üzemeltetése egy VPS-en állandó, mindig online referencia könyvtárat biztosít Önnek. Ez a könyvtár nem függ a nyilvános internettől, az eredeti webhelyek rendelkezésre állásától vagy a fizetős tartalmaktól. Helyezze a ZIM fájlokat az adatmennyiségbe a hivatalos Kiwix könyvtárból. A szerver ezután azonnal újratölti őket, egységes webes felületet biztosítva teljes szöveges kereséssel minden betöltött archívumban.