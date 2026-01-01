A SickGear az eredeti Sick-Beard projekt legstabilabb és legteljesebb funkciójú, közösség által karbantartott elágazása. Ez egy saját üzemeltetésű TV műsor automatizálási szerver, amely nyomon követi az Ön által figyelt műsorokat. Figyeli a Usenet indexelőket és torrent trackereket az új epizódokért. A megfelelő kiadásokat átadja a letöltőjének az automatikus könyvtárba importáláshoz. A fejlesztés 2014 óta folyamatos. Fő célja a megbízhatóság, a széleskörű indexelő lefedettség és az eredeti Sick-Beard dizájn ihlette, kifinomult webes felhasználói felület.

A SickGear saját üzemeltetése egy VPS-en biztosítja, hogy a TV automatizálás 24/7-ben fusson. Így az epizódok percekkel a megjelenésük után megjelennek a könyvtárában. Természetesen párosítható a Plex, Jellyfin, Emby és a szélesebb Servarr média stackkel. Gyakorlatilag minden Newznab és Torznab indexelővel működik.