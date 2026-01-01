SickGear telepítése egyetlen kattintással.
Stabil TV műsor automatizálási szerver — a Sick-Beard hosszú ideje futó, teljes funkcionalitású forkja saját üzemeltetésű PVR beállításokhoz.
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Erre jó a SickGear
A SickGear az eredeti Sick-Beard projekt legstabilabb és legteljesebb funkciójú, közösség által karbantartott elágazása. Ez egy saját üzemeltetésű TV műsor automatizálási szerver, amely nyomon követi az Ön által figyelt műsorokat. Figyeli a Usenet indexelőket és torrent trackereket az új epizódokért. A megfelelő kiadásokat átadja a letöltőjének az automatikus könyvtárba importáláshoz. A fejlesztés 2014 óta folyamatos. Fő célja a megbízhatóság, a széleskörű indexelő lefedettség és az eredeti Sick-Beard dizájn ihlette, kifinomult webes felhasználói felület.
A SickGear saját üzemeltetése egy VPS-en biztosítja, hogy a TV automatizálás 24/7-ben fusson. Így az epizódok percekkel a megjelenésük után megjelennek a könyvtárában. Természetesen párosítható a Plex, Jellyfin, Emby és a szélesebb Servarr média stackkel. Gyakorlatilag minden Newznab és Torznab indexelővel működik.
A SickGear főbb funkciói
Minőségi profilokkal történő nyomon követés megjelenítése
Műsoronkénti preferenciák a minőség, felbontás, nyelv és kodek tekintetében azt jelentik, hogy minden címet pontosan a kívánt formátumban kér le.
Széleskörű indexelő támogatás
A Newznab és Torznab kompatibilitás, valamint a számos privát trackerhez készült közvetlen beépülő modulok gyakorlatilag minden Usenet és torrent indexelőt lefednek.
Natív letöltő integráció
Az NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge és rTorrent beépített bővítményei révén a SickGear képes koordinálni a teljes letöltési folyamatot.
Feliratkeresés
Az OpenSubtitles, Addic7ed és Podnapisi integrációja közvetlenül minden letöltés után megtalálja a megfelelő feliratokat az Ön által preferált nyelveken.
Anime és speciális formátumú támogatás
A beépített AniDB integráció kezeli az anime-specifikus elnevezési konvenciókat és az abszolút epizód számozást manuális kerülőutak nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SickGear szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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