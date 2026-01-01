A Hugo a világ leggyorsabb statikus weboldal-generátora, Go nyelven íródott, és képes komplett weboldalakat építeni milliszekundumok alatt. Ez működtet dokumentációs portálokat, marketingoldalakat, személyes blogokat és vállalati webes felületeket csapatok számára, az egyéni fejlesztőktől a nagy szervezetekig, mint például a Kubernetes, a Netlify és a Let's Encrypt.

A Hugo saját VPS-en történő üzemeltetése tartós fejlesztői környezetet biztosít, amely bárhonnan elérhető. Ez ideális elosztott csapatok, automatizált build folyamatok és staging környezetek számára. A webhelyed szerkezete, téma konfigurációja és tartalma mindig elérhető SSH-n keresztül, anélkül, hogy bármilyen harmadik féltől származó tárhelyszolgáltatásra támaszkodnál.