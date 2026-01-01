Az Ente egy teljesen nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítást használó fotó- és videószolgáltatás, amely a magánélet védelmét helyezi előtérbe. Minden fájl titkosítva van az eszközén, mielőtt az elérné a szervert. Ezáltal csak Ön és az Ön által kifejezetten meghívott személyek láthatják emlékeit.

Az Ente saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az alapul szolgáló adatbázis és az S3-kompatibilis objektumtároló felett. Mindeközben megőrzi ugyanazokat a kifinomult webes, mobil és asztali klienseket, amelyeket a nyilvános szolgáltatás is használ. Családi albumok, nyilvános linkek, eszközön belüli arcfelismerés és korlátlan tárhely mind az Ön irányítása alatt marad, nem egy harmadik félénél.