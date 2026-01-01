Telepítse az Ente-t egykattintásos telepítéssel.
Végpontok közötti titkosítású, nyílt forráskódú fotó- és videómentés megosztott albumokkal és eszközön futó gépi tanulással.
Válasszon VPS csomagot a Ente szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ente
Az Ente egy teljesen nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítást használó fotó- és videószolgáltatás, amely a magánélet védelmét helyezi előtérbe. Minden fájl titkosítva van az eszközén, mielőtt az elérné a szervert. Ezáltal csak Ön és az Ön által kifejezetten meghívott személyek láthatják emlékeit.
Az Ente saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az alapul szolgáló adatbázis és az S3-kompatibilis objektumtároló felett. Mindeközben megőrzi ugyanazokat a kifinomult webes, mobil és asztali klienseket, amelyeket a nyilvános szolgáltatás is használ. Családi albumok, nyilvános linkek, eszközön belüli arcfelismerés és korlátlan tárhely mind az Ön irányítása alatt marad, nem egy harmadik félénél.
A Ente főbb funkciói
Végpontok közötti titkosítás
Az eszközén minden fénykép és videó titkosítódik kriptográfiailag ellenőrzött primitívekkel, mielőtt feltöltésre kerül. Így sem a szerver, sem más nem olvashatja el a könyvtárát.
Platformfüggetlen kliensek
Natív iOS és Android alkalmazások, asztali alkalmazások macOS-re, Windowsra és Linuxra, valamint egy webalkalmazás mindenhol elérhetővé teszi a könyvtárát automatikus háttérbeli biztonsági mentéssel.
Megosztott családi albumok
Készítsen családtagokkal megosztott albumokat. Küldhet nyilvános linkeket is, opcionális jelszavakkal és lejárati idővel. Mindez anélkül, hogy a mögöttes fájlokat egyszerű szövegként felfedné.
Eszközön belüli arcfelismerés
A gépi tanulás kizárólag a kliensen fut, emberek csoportosítására, objektumok észlelésére és szemantikus kereséshez, anélkül, hogy titkosítatlan adatokat küldene a szerverre.
S3-kompatibilis tárhely
A beépített MinIO tároló helyileg tárolja az objektumokat a VPS-en, és cserélhető Backblaze B2-re, Wasabira vagy bármely S3-kompatibilis szolgáltatóra, amikor a könyvtárak növekednek.
Nyílt forráskódú kliensek
Minden komponens, beleértve a mobil- és asztali alkalmazásokat is, nyílt forráskódú és függetlenül ellenőrizhető, így saját maga ellenőrizheti a kriptográfiát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ente szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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