Akár 69% kedvezmény a Ente szolgáltatásra

Telepítse az Ente-t egykattintásos telepítéssel.

Végpontok közötti titkosítású, nyílt forráskódú fotó- és videómentés megosztott albumokkal és eszközön futó gépi tanulással.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Ente-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Ente szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Ente

Az Ente egy teljesen nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítást használó fotó- és videószolgáltatás, amely a magánélet védelmét helyezi előtérbe. Minden fájl titkosítva van az eszközén, mielőtt az elérné a szervert. Ezáltal csak Ön és az Ön által kifejezetten meghívott személyek láthatják emlékeit.

Az Ente saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az alapul szolgáló adatbázis és az S3-kompatibilis objektumtároló felett. Mindeközben megőrzi ugyanazokat a kifinomult webes, mobil és asztali klienseket, amelyeket a nyilvános szolgáltatás is használ. Családi albumok, nyilvános linkek, eszközön belüli arcfelismerés és korlátlan tárhely mind az Ön irányítása alatt marad, nem egy harmadik félénél.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Ente főbb funkciói

Végpontok közötti titkosítás

Az eszközén minden fénykép és videó titkosítódik kriptográfiailag ellenőrzött primitívekkel, mielőtt feltöltésre kerül. Így sem a szerver, sem más nem olvashatja el a könyvtárát.

Platformfüggetlen kliensek

Natív iOS és Android alkalmazások, asztali alkalmazások macOS-re, Windowsra és Linuxra, valamint egy webalkalmazás mindenhol elérhetővé teszi a könyvtárát automatikus háttérbeli biztonsági mentéssel.

Megosztott családi albumok

Készítsen családtagokkal megosztott albumokat. Küldhet nyilvános linkeket is, opcionális jelszavakkal és lejárati idővel. Mindez anélkül, hogy a mögöttes fájlokat egyszerű szövegként felfedné.

Eszközön belüli arcfelismerés

A gépi tanulás kizárólag a kliensen fut, emberek csoportosítására, objektumok észlelésére és szemantikus kereséshez, anélkül, hogy titkosítatlan adatokat küldene a szerverre.

S3-kompatibilis tárhely

A beépített MinIO tároló helyileg tárolja az objektumokat a VPS-en, és cserélhető Backblaze B2-re, Wasabira vagy bármely S3-kompatibilis szolgáltatóra, amikor a könyvtárak növekednek.

Nyílt forráskódú kliensek

Minden komponens, beleértve a mobil- és asztali alkalmazásokat is, nyílt forráskódú és függetlenül ellenőrizhető, így saját maga ellenőrizheti a kriptográfiát.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ente szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
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Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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