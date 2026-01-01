A Letta egy nyílt forráskódú keretrendszer AI ügynökök létrehozására hosszú távú memóriával, lehetővé téve számukra, hogy tanuljanak a beszélgetésekből és idővel fejlődjenek. A stateless chatbotokkal ellentétben a Letta ügynökök olyan memóriablokkokat tartanak fenn, amelyek megmaradnak a munkamenetek között. Felidézik a felhasználói preferenciákat, és a felhalmozott tapasztalatok alapján módosítják viselkedésüket.

A Letta saját üzemeltetése a VPS-én teljes ellenőrzést biztosít az ügynökadatok és a memória felett. Ez kiküszöböli a memóriakezeléshez kapcsolódó kérésenkénti API költségeket. Lehetővé teszi bármely LLM szolgáltató integrálását – az OpenAI-tól és az Anthropic-tól a helyileg üzemeltetett Ollama modellekig – szolgáltatói függőség nélkül.