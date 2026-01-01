Telepítse a Lettát egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú keretrendszer állapotfüggő AI ügynökök építéséhez, állandó memóriával, amelyek idővel tanulnak és fejlődnek.
Válasszon VPS csomagot a Letta szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Letta
A Letta egy nyílt forráskódú keretrendszer AI ügynökök létrehozására hosszú távú memóriával, lehetővé téve számukra, hogy tanuljanak a beszélgetésekből és idővel fejlődjenek. A stateless chatbotokkal ellentétben a Letta ügynökök olyan memóriablokkokat tartanak fenn, amelyek megmaradnak a munkamenetek között. Felidézik a felhasználói preferenciákat, és a felhalmozott tapasztalatok alapján módosítják viselkedésüket.
A Letta saját üzemeltetése a VPS-én teljes ellenőrzést biztosít az ügynökadatok és a memória felett. Ez kiküszöböli a memóriakezeléshez kapcsolódó kérésenkénti API költségeket. Lehetővé teszi bármely LLM szolgáltató integrálását – az OpenAI-tól és az Anthropic-tól a helyileg üzemeltetett Ollama modellekig – szolgáltatói függőség nélkül.
A Letta főbb funkciói
Perzisztens ügynök memória
Az ügynökök strukturált memóriablokkok segítségével megőrzik a kontextust a munkamenetek között, így sosem felejtik el a korábbi beszélgetéseket vagy a felhasználói preferenciákat.
Több szolgáltatót támogató LLM támogatás
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Anthropic-hoz, a Groq-hoz, az Ollamához és még sok máshoz – cseréljen modelleket anélkül, hogy megváltoztatná az ügynöklogikáját.
REST API és SDK-k
Teljes REST API Python és TypeScript SDK-kkal az állapotfüggő ügynökök bármely alkalmazásba vagy munkafolyamatba való integrálásához.
Többügynökös orchestráció
Építsen komplex adatfolyamokat ügynökök közötti kommunikációval, megosztott memóriával és koordinált feladatvégrehajtással.
Eszköz végrehajtás
Az ügynökök egyedi eszközöket hívhatnak meg és kódot futtathatnak homokozó környezetekben, hogy a valós világban cselekedjenek.
Memória önszerkesztés
Az ügynökök valós időben frissítik saját memóriablokkjaikat, lehetővé téve a folyamatos önfejlesztést és az adaptív viselkedést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Letta szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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