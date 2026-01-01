Telepítse a MySQL-t egyetlen kattintással.
A világ legnépszerűbb nyílt forráskódú relációs adatbázisa, amely webes alkalmazásokat és platformokat működtet szerte a világon.
Válasszon VPS csomagot a MySQL szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MySQL
A MySQL a világ legszélesebb körben elterjedt nyílt forráskódú relációs adatbázisa. Számtalan weboldal, SaaS termék és üzleti alkalmazás adatrétegeként megbízhatóan működik. Teljes ACID megfelelőséget biztosít az InnoDB tárolómotoron keresztül. Ehhez bizonyított replikációt, kiforrott SQL dialektust és széles körű illesztőprogram-támogatást nyújt minden főbb programozási nyelven. Így az Ön által már használt alkalmazások és keretrendszerek változtatás nélkül csatlakozhatnak hozzá.
Ha saját VPS-en futtatja a MySQL-t, dedikált CPU-t, memóriát és lemezterületet kap a lekérdezéseihez. Teljes ellenőrzést biztosít a konfiguráció és a finomhangolás felett. Emellett egyetlen megosztott adatbázis-szervert használhat az összes alkalmazásához. Mindezt a menedzselt adatbázis-szolgáltatások ismétlődő díjai és erőforrás-korlátai nélkül.
A MySQL főbb funkciói
ACID Tranzakciók
Az InnoDB motor teljesen atomi, konzisztens, izolált és tartós tranzakciókat biztosít, megőrizve az adatok helyességét egyidejű írások és összeomlások esetén.
Széles ökoszisztéma
A PHP-hoz, Pythonhoz, Javához, Node.js-hez, Go-hoz és még sok máshoz készült natív illesztőprogramoknak köszönhetően szinte minden keretrendszer és eszköz azonnal csatlakozik a MySQL-hez.
Replikáció és skálázás
A beépített forrás-replika és csoportos replikáció lehetővé teszi az olvasások skálázását és magas rendelkezésre állású topológiák építését a munkaterhelés növekedésével.
JSON dokumentum támogatás
A natív JSON adattípus indexeléssel lehetővé teszi a rugalmas dokumentumadatok relációs táblák mellett történő tárolását egyetlen adatbázisban.
Érett SQL motor
Ablakfüggvények, CTE-k és egy költségalapú optimalizáló gyors, kifejező lekérdezést biztosítanak az egyszerű keresésektől a komplex analitikáig.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MySQL szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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