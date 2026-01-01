A MySQL a világ legszélesebb körben elterjedt nyílt forráskódú relációs adatbázisa. Számtalan weboldal, SaaS termék és üzleti alkalmazás adatrétegeként megbízhatóan működik. Teljes ACID megfelelőséget biztosít az InnoDB tárolómotoron keresztül. Ehhez bizonyított replikációt, kiforrott SQL dialektust és széles körű illesztőprogram-támogatást nyújt minden főbb programozási nyelven. Így az Ön által már használt alkalmazások és keretrendszerek változtatás nélkül csatlakozhatnak hozzá.

Ha saját VPS-en futtatja a MySQL-t, dedikált CPU-t, memóriát és lemezterületet kap a lekérdezéseihez. Teljes ellenőrzést biztosít a konfiguráció és a finomhangolás felett. Emellett egyetlen megosztott adatbázis-szervert használhat az összes alkalmazásához. Mindezt a menedzselt adatbázis-szolgáltatások ismétlődő díjai és erőforrás-korlátai nélkül.