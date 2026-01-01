A RomM egy átfogó, saját üzemeltetésű ROM-kezelő platform, amely a szétszórt játékfájlokat rendezett, kereshető könyvtárrá alakítja. Automatikusan gazdagítja gyűjteményét borítóképekkel, képernyőképekkel és leírásokkal az IGDB-ről és a MobyGames-ről, támogatva több száz platformot az arcade klasszikusoktól a modern konzolokig.

A RomM saját üzemeltetése azt jelenti, hogy játékgyűjteménye a saját infrastruktúráján marad. Nincsenek felhőalapú tárhely szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos aggodalmak, sávszélesség-korlátozás és havi díjak. Ön szabályozza, hogy ki férhet hozzá, és könyvtára korlátlanul bővül, ahogy új platformokat vagy teljes gyűjteményeket ad hozzá.