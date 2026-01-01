Telepítse a RomM-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett ROM kezelő, amely rendszerezi a retro játékgyűjteményeket metaadatokkal, borítóképekkel és böngésző alapú játékmenettel.
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Erre jó a RomM
A RomM egy átfogó, saját üzemeltetésű ROM-kezelő platform, amely a szétszórt játékfájlokat rendezett, kereshető könyvtárrá alakítja. Automatikusan gazdagítja gyűjteményét borítóképekkel, képernyőképekkel és leírásokkal az IGDB-ről és a MobyGames-ről, támogatva több száz platformot az arcade klasszikusoktól a modern konzolokig.
A RomM saját üzemeltetése azt jelenti, hogy játékgyűjteménye a saját infrastruktúráján marad. Nincsenek felhőalapú tárhely szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos aggodalmak, sávszélesség-korlátozás és havi díjak. Ön szabályozza, hogy ki férhet hozzá, és könyvtára korlátlanul bővül, ahogy új platformokat vagy teljes gyűjteményeket ad hozzá.
A RomM főbb funkciói
Automatikus metaadatok
Lekéri a borítóképeket, képernyőképeket és leírásokat az IGDB-ről és a MobyGames-ről, ezzel kiküszöbölve az órákig tartó manuális katalogizálást nagy gyűjtemények esetén.
Böngésző alapú játékmenet
Játsszon játékokat közvetlenül a böngészőben az EmulatorJS és RuffleRS segítségével, anélkül, hogy emulátorokat telepítene minden egyes eszközre.
Többplatformos támogatás
Rendezi a gyűjteményeket, amelyek kiterjednek NES, SNES, PlayStation, arcade és több száz más platformra egy egységes felület alatt.
Felhasználói engedélyek
A részletes hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy megossza könyvtárát családjával vagy barátaival, miközben az adminisztratív funkciók korlátozottak maradnak.
Többfájlos játékcsoportosítás
Automatikusan észleli és csoportosítja a többlemezes címeket, regionális változatokat és revíziókat, így minden játék egyetlen bejegyzésként jelenik meg.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RomM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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