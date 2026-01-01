A GoatCounter egy egyszerű, nyílt forráskódú webanalitikai platform. Fejlesztők számára készült, akik értelmes oldalmegtekintési adatokat szeretnének, a nyomkövető sütik vagy személyes adatgyűjtés adatvédelmi költségei nélkül. Megszámolja az oldalmegtekintéseket, hivatkozókat, böngészőket, országokat és képernyőméreteket – semmi többet. Nincs szükség hozzájárulási bannerekre.

Ellentétben a több szolgáltatást igénylő, összetett analitikai platformokkal, a GoatCounter egyetlen konténerként fut, beépített SQLite adatbázissal. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden látogatói adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja, teljesen elszigetelve a harmadik féltől származó analitikai hálózatoktól.