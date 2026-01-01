Plane egykattintásos telepítése
Nyílt forráskódú projektmenedzsment platform hibakövetéshez, sprintciklusokhoz és termék ütemtervekhez — egy saját üzemeltetésű alternatíva a Jira és a Linear helyett.
Válasszon VPS csomagot a Plane szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plane
A Plane egy hatékony, nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely modern alternatívája a Jira, Linear, Monday.com és ClickUp rendszereknek. A csapatok nyomon követhetik a feladatokat, sprint ciklusokat futtathatnak burn-down diagramokkal. Tervezhetnek termék ütemterveket és valós időben együttműködhetnek. Mindez felhasználónkénti díjszabás vagy az adatok infrastruktúráján kívüli tárolása nélkül történik.
Az önállóan üzemeltetett telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, Valkey gyorsítótárat, RabbitMQ üzenetsort és MinIO objektumtárolót egy teljesen önálló beállításhoz. A felhasználónként díjat felszámító SaaS projekt eszközökkel ellentétben a Plane futtatása a VPS-en korlátlan felhasználót és projektet biztosít. Mindez fix infrastruktúra költséggel és teljes adat tulajdonjoggal jár.
A Plane főbb funkciói
Hibakövetés
Létrehozhat és kezelhet munkaelemeket formázott szöveggel, fájlmellékletekkel, alproblémákkal és projektközi hivatkozásokkal egy központosított nézetben.
Sprint ciklusok
Futtasson agilis sprinteket burn-down diagramokkal és a csapat lendületének nyomon követésével, hogy a fejlesztési ütemterv szerint haladjon.
Termékütemtervek
Tervezze meg és kommunikálja a termék irányát vizuális ütemtervekkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az egyes mérföldköveket megvalósító feladatokhoz és modulokhoz.
Valós idejű együttműködés
Az élő frissítések biztosítják, hogy minden csapattag lássa a legújabb feladat állapotát, a megjegyzéseket és a hozzárendeléseket kézi frissítések nélkül.
Testreszabható nézetek
Hozzon létre szűrt tábla-, lista- és naptárnézeteket, amelyek menthetők és megoszthatók a csapaton belül a következetes projektláthatóság érdekében.
Modulok és analitika
Csoportosítsa a kapcsolódó problémákat modulokba komplex projektekhez, majd kövesse nyomon a haladást beépített analitikával és trendvizualizációkkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plane szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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