Akár 69% kedvezmény a Plane szolgáltatásra

Plane egykattintásos telepítése

Nyílt forráskódú projektmenedzsment platform hibakövetéshez, sprintciklusokhoz és termék ütemtervekhez — egy saját üzemeltetésű alternatíva a Jira és a Linear helyett.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Plane egykattintásos telepítése

Válasszon VPS csomagot a Plane szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Plane

A Plane egy hatékony, nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely modern alternatívája a Jira, Linear, Monday.com és ClickUp rendszereknek. A csapatok nyomon követhetik a feladatokat, sprint ciklusokat futtathatnak burn-down diagramokkal. Tervezhetnek termék ütemterveket és valós időben együttműködhetnek. Mindez felhasználónkénti díjszabás vagy az adatok infrastruktúráján kívüli tárolása nélkül történik.

Az önállóan üzemeltetett telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, Valkey gyorsítótárat, RabbitMQ üzenetsort és MinIO objektumtárolót egy teljesen önálló beállításhoz. A felhasználónként díjat felszámító SaaS projekt eszközökkel ellentétben a Plane futtatása a VPS-en korlátlan felhasználót és projektet biztosít. Mindez fix infrastruktúra költséggel és teljes adat tulajdonjoggal jár.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Plane főbb funkciói

Hibakövetés

Létrehozhat és kezelhet munkaelemeket formázott szöveggel, fájlmellékletekkel, alproblémákkal és projektközi hivatkozásokkal egy központosított nézetben.

Sprint ciklusok

Futtasson agilis sprinteket burn-down diagramokkal és a csapat lendületének nyomon követésével, hogy a fejlesztési ütemterv szerint haladjon.

Termékütemtervek

Tervezze meg és kommunikálja a termék irányát vizuális ütemtervekkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az egyes mérföldköveket megvalósító feladatokhoz és modulokhoz.

Valós idejű együttműködés

Az élő frissítések biztosítják, hogy minden csapattag lássa a legújabb feladat állapotát, a megjegyzéseket és a hozzárendeléseket kézi frissítések nélkül.

Testreszabható nézetek

Hozzon létre szűrt tábla-, lista- és naptárnézeteket, amelyek menthetők és megoszthatók a csapaton belül a következetes projektláthatóság érdekében.

Modulok és analitika

Csoportosítsa a kapcsolódó problémákat modulokba komplex projektekhez, majd kövesse nyomon a haladást beépített analitikával és trendvizualizációkkal.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plane szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

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