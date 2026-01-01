A Plane egy hatékony, nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely modern alternatívája a Jira, Linear, Monday.com és ClickUp rendszereknek. A csapatok nyomon követhetik a feladatokat, sprint ciklusokat futtathatnak burn-down diagramokkal. Tervezhetnek termék ütemterveket és valós időben együttműködhetnek. Mindez felhasználónkénti díjszabás vagy az adatok infrastruktúráján kívüli tárolása nélkül történik.

Az önállóan üzemeltetett telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t, Valkey gyorsítótárat, RabbitMQ üzenetsort és MinIO objektumtárolót egy teljesen önálló beállításhoz. A felhasználónként díjat felszámító SaaS projekt eszközökkel ellentétben a Plane futtatása a VPS-en korlátlan felhasználót és projektet biztosít. Mindez fix infrastruktúra költséggel és teljes adat tulajdonjoggal jár.