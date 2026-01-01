A bknd egy nyílt forráskódú backend rendszer. Adatmodellezést, hitelesítést, média kezelést és munkafolyamat-primitíveket foglal magában. Egyetlen, könnyű szolgáltatás, integrált admin felülettel.

Webszabványokra épül, nem egyetlen futtatókörnyezetre. Futtatható Node-on, Bun-on, Cloudflare Workers-en, Vercel-en és Deno Deploy-on is. Adapter-alapú hozzáférést biztosít SQLite, LibSQL vagy Postgres adatbázisokhoz. Nem kényszerít absztrakciókat az adatbázis-illesztőprogramra.

A bknd saját VPS-en történő üzemeltetése kiváltja a gyártóhoz kötött BaaS platformokat, mint például a Firebase vagy a Supabase. Helyette egy hordozható backendet kap, mely teljes mértékben az Öné.

Nincsenek kérésenkénti díjak, sor korlátok, és nincsenek meglepetés árak sem. Ez akkor is igaz, ha projektje prototípusból éles üzembe kerül.