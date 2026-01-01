Telepítse a bknd-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú Firebase alternatíva, amely adatbázist, hitelesítést, médiát és adminisztrációs felhasználói felületet foglal magában egyetlen saját üzemeltetésű háttérrendszerbe.
Válasszon VPS csomagot a bknd szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a bknd
A bknd egy nyílt forráskódú backend rendszer. Adatmodellezést, hitelesítést, média kezelést és munkafolyamat-primitíveket foglal magában. Egyetlen, könnyű szolgáltatás, integrált admin felülettel.
Webszabványokra épül, nem egyetlen futtatókörnyezetre. Futtatható Node-on, Bun-on, Cloudflare Workers-en, Vercel-en és Deno Deploy-on is. Adapter-alapú hozzáférést biztosít SQLite, LibSQL vagy Postgres adatbázisokhoz. Nem kényszerít absztrakciókat az adatbázis-illesztőprogramra.
A bknd saját VPS-en történő üzemeltetése kiváltja a gyártóhoz kötött BaaS platformokat, mint például a Firebase vagy a Supabase. Helyette egy hordozható backendet kap, mely teljes mértékben az Öné.
Nincsenek kérésenkénti díjak, sor korlátok, és nincsenek meglepetés árak sem. Ez akkor is igaz, ha projektje prototípusból éles üzembe kerül.
A bknd főbb funkciói
Vizuális adatmodellezés
Határozza meg az entitásokat, mezőket és kapcsolatokat az admin felületen keresztül, és azonnali REST végpontokat, valamint egy típusos TypeScript SDK-t kap minden gyűjteményhez.
Beépített hitelesítés
E-mail és jelszó alapú bejelentkezés, JWT tokenek, szerepkörök és jogosultságok alapértelmezetten biztosítottak, kiváltva a külső azonosítási szolgáltatásokat a legtöbb alkalmazás számára.
Integrált média kezelés
Fájlok feltöltése, tárolása és kiszolgálása helyben vagy S3-kompatibilis szolgáltatókon (pl. R2, Tigris, Minio) keresztül, külön tárolási verem beépítése nélkül.
Munkafolyamat-automatizálás
Összeállíthat többlépéses folyamatokat, melyek reagálnak az adatváltozásokra, ütemeznek feladatokat és külső API-kat hívnak meg közvetlenül az alkalmazását működtető háttérrendszerről.
Keretrendszer adapterek
Az adapterek Next.js-hez, React Routerhez, Astrohoz, Vite-hez, AWS Lambdához és másokhoz lehetővé teszik, hogy ugyanazt a bknd példányt beágyazza egy meglévő front-end projektbe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a bknd szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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