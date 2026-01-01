Az Eclipse Kura egy Java és OSGi alapú keretrendszer, amely egy Linux gépet felügyelt IoT peremhálózati átjáróvá alakít. A Kura elvonatkoztat az ipari protokollok lekérdezésének, a hasznos adatok normalizálásának, az offline adatok pufferelésének és a telemetria felhőbrókerhez való közzétételének alacsony szintű feladataitól. Így az integrátorok a vagyonok bekötésére és az üzleti logika megírására összpontosíthatnak az alapvető infrastruktúra helyett.

A Kura VPS-en történő futtatása reprodukálható tesztkörnyezetet biztosít az ipari integrátoroknak, OEM-eknek és IoT tanácsadóknak az átjáró konfigurációkhoz. Mielőtt fizikai hardverre kerülnének, itt tesztelhetik a konfigurációkat. A böngészőalapú adminisztrációs konzol távolról elérhetővé tesz minden vezetékgrafikont, illesztőprogramot és felhőcsatlakozót. Így valós PLC-kkel és MQTT brókerekkel készíthet prototípusokat anélkül, hogy dedikált peremeszközöket kellene kiépítenie.