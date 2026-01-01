Telepítse az Eclipse Kura-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Java/OSGi IoT élkeretrendszer terepi átjárókhoz, beépített Modbus, OPC-UA, BACnet és MQTT kapcsolódási lehetőséggel.
Válasszon VPS csomagot a Eclipse Kura szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Eclipse Kura
Az Eclipse Kura egy Java és OSGi alapú keretrendszer, amely egy Linux gépet felügyelt IoT peremhálózati átjáróvá alakít. A Kura elvonatkoztat az ipari protokollok lekérdezésének, a hasznos adatok normalizálásának, az offline adatok pufferelésének és a telemetria felhőbrókerhez való közzétételének alacsony szintű feladataitól. Így az integrátorok a vagyonok bekötésére és az üzleti logika megírására összpontosíthatnak az alapvető infrastruktúra helyett.
A Kura VPS-en történő futtatása reprodukálható tesztkörnyezetet biztosít az ipari integrátoroknak, OEM-eknek és IoT tanácsadóknak az átjáró konfigurációkhoz. Mielőtt fizikai hardverre kerülnének, itt tesztelhetik a konfigurációkat. A böngészőalapú adminisztrációs konzol távolról elérhetővé tesz minden vezetékgrafikont, illesztőprogramot és felhőcsatlakozót. Így valós PLC-kkel és MQTT brókerekkel készíthet prototípusokat anélkül, hogy dedikált peremeszközöket kellene kiépítenie.
A Eclipse Kura főbb funkciói
Mezőprotokoll illesztőprogramok
Beépített illesztőprogramok Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 és CAN busz rendszerekhez lehetővé teszik a PLC-k és érzékelők lekérdezését egyedi kód írása nélkül.
Vizuális gráf
Leképezheti az illesztőprogramokat, eszközöket, szűrőket és felhőalapú közzétevőket vizuális adatfolyam-gráfként közvetlenül a böngészőalapú adminisztrációs konzolban.
Felhő csatlakozók
Telemetria közzététele Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub vagy bármely MQTT bróker számára, offline puffereléssel és tárolás és továbbítás funkcióval.
OSGi futtatókörnyezet
Azonnali telepítéssel, vezeték nélkül telepíthetők az aláírt csomagok és illesztőprogram-csomagok az átjáró viselkedésének kiterjesztésére a keretrendszer újraindítása nélkül.
Konténer orkesztráció
Kezelje a munkaterhelés-konténereket az átjárón ugyanarról az adminisztrációs felületről, ötvözve a peremhálózati orchestrációt a hagyományos Kura adatfolyamokkal.
Távoli adminisztráció
Konfiguráljon minden pillanatképet, illesztőprogramot és biztonsági szabályzatot a webkonzolról, így a gateway-ek flottája egy helyről újra konfigurálható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Eclipse Kura szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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