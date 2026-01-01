A VueTorrent egy nyílt forráskódú Web UI helyettesítő a qBittorrenthez, amelyet Vue 3 és Vuetify segítségével épített fel egy aktív közösség.

Ez a régi alapértelmezett qBittorrent felületet egy gyors, reszponzív egyoldalas alkalmazással váltja fel. Ezt úgy tervezték, hogy asztali böngészőkön és mobil eszközökön egyaránt natív érzetet nyújtson, beleértve a Progressive Web Appként történő telepítést is.

Ez a telepítés a VueTorrentet a LinuxServer qBittorrent képfájllal együtt csomagolja egy hivatalosan támogatott Docker modon keresztül. Így egyetlen konténer szállítja a BitTorrent motort és a modern felületet is.

A VPS-en történő saját üzemeltetés folyamatos seedelést és adatközponti sávszélességet biztosít. Emellett teljes kompatibilitást nyújt az arr automatizálási stackkel a szabványos qBittorrent WebAPI-n keresztül.