Telepítse a VueTorrentet egyetlen kattintással.
Modern Vue.js webes felhasználói felület qBittorrenthez, letisztult, mobilra optimalizált dizájnnal és gazdag torrentkezelési funkciókkal.
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Erre jó a VueTorrent
A VueTorrent egy nyílt forráskódú Web UI helyettesítő a qBittorrenthez, amelyet Vue 3 és Vuetify segítségével épített fel egy aktív közösség.
Ez a régi alapértelmezett qBittorrent felületet egy gyors, reszponzív egyoldalas alkalmazással váltja fel. Ezt úgy tervezték, hogy asztali böngészőkön és mobil eszközökön egyaránt natív érzetet nyújtson, beleértve a Progressive Web Appként történő telepítést is.
Ez a telepítés a VueTorrentet a LinuxServer qBittorrent képfájllal együtt csomagolja egy hivatalosan támogatott Docker modon keresztül. Így egyetlen konténer szállítja a BitTorrent motort és a modern felületet is.
A VPS-en történő saját üzemeltetés folyamatos seedelést és adatközponti sávszélességet biztosít. Emellett teljes kompatibilitást nyújt az arr automatizálási stackkel a szabványos qBittorrent WebAPI-n keresztül.
A VueTorrent főbb funkciói
Vue 3 Webes felhasználói felület
Egyoldalas felület, amely Vue 3 és Vuetify alapokon épült, felváltja az elavult alapértelmezett qBittorrent UI-t zökkenőmentes navigációval és élő frissítésekkel.
Mobil és PWA-kompatibilis
A reszponzív elrendezés működik telefonokon és táblagépeken, és Progressive Web App-ként telepíthető a natív érzetű élményért.
Világos és sötét témák
A beépített világos és sötét témák, valamint a konfigurálható műszerfal oszlopok segítségével egy pillantásra testre szabhatod, milyen torrent tulajdonságok láthatók.
Billentyűparancsok
Kiváló billentyűparancsok, többek között a többszörös kijelölés, a keresési fókusz és a párbeszédablak bezárása, felgyorsítják a mindennapi torrentkezelést.
Teljes qBittorrent API
A szabványos qBittorrent WebAPI-t használja, így a Sonarr, Radarr, Lidarr és más arr eszközök további konfiguráció nélkül működnek.
Csomagolt backend
Szállítva Docker modként a LinuxServer qBittorrent tetején, így egyetlen konténer biztosítja mind a torrent motort, mind a modern felhasználói felületet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a VueTorrent szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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