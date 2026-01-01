A Notifuse egy nyílt forráskódú, saját szerveren futó e-mail platform, amely egyetlen rendszerbe vonja össze a marketingkampányokat és a tranzakciós e-mail kézbesítést. Az olyan előfizetéses szolgáltatásokkal ellentétben, mint a Mailchimp vagy a Brevo, a Notifuse a saját szerverén fut. Ezáltal nincs e-mailenkénti díj, és az előfizetői adatok teljesen privátak, az Ön ellenőrzése alatt maradnak.

A platform több e-mail szolgáltatót is támogat, beleértve az Amazon SES-t, a Mailgunt és a Postmarkot. Így az üzeneteket azon a háttérrendszeren keresztül irányíthatja, amelyik megfelel a költség- és kézbesíthetőségi igényeinek. A drag-and-drop kampányszerkesztő, a közönségszegmentálás, a megnyitási és kattintási nyomon követés, valamint a programozott tranzakciós e-mailekhez használható REST API mindent biztosít. Ezek egyetlen saját szerveren futó telepítésből fedezik a marketingesek és fejlesztők igényeit.