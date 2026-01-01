Telepítse a Notifuse-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű e-mail platform marketingkampányokhoz és tranzakciós e-mailekhez, több szolgáltató általi kézbesítéssel.
Válasszon VPS csomagot a Notifuse szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Notifuse
A Notifuse egy nyílt forráskódú, saját szerveren futó e-mail platform, amely egyetlen rendszerbe vonja össze a marketingkampányokat és a tranzakciós e-mail kézbesítést. Az olyan előfizetéses szolgáltatásokkal ellentétben, mint a Mailchimp vagy a Brevo, a Notifuse a saját szerverén fut. Ezáltal nincs e-mailenkénti díj, és az előfizetői adatok teljesen privátak, az Ön ellenőrzése alatt maradnak.
A platform több e-mail szolgáltatót is támogat, beleértve az Amazon SES-t, a Mailgunt és a Postmarkot. Így az üzeneteket azon a háttérrendszeren keresztül irányíthatja, amelyik megfelel a költség- és kézbesíthetőségi igényeinek. A drag-and-drop kampányszerkesztő, a közönségszegmentálás, a megnyitási és kattintási nyomon követés, valamint a programozott tranzakciós e-mailekhez használható REST API mindent biztosít. Ezek egyetlen saját szerveren futó telepítésből fedezik a marketingesek és fejlesztők igényeit.
A Notifuse főbb funkciói
Kampányszerkesztő
Készítsen e-mail kampányokat fogd és vidd vizuális szerkesztővel, A/B teszteléssel, ütemezéssel és valós idejű előnézettel.
Tranzakciós e-mail API
Eseményindított e-mailek küldése programozottan REST API-n keresztül, Liquid sablonozással a dinamikus, személyre szabott tartalomhoz.
Többszolgáltatós szállítás
E-maileket irányíthat Amazon SES-en, Mailgunon, Postmarkon vagy bármely SMTP szolgáltatón keresztül, anélkül, hogy módosítaná sablonjait vagy munkafolyamatait.
Előfizetői szegmentálás
Kampányok célzása specifikus közönségszegmensekre, előfizetői attribútumok és korábbi interakciók alapján.
Megnyitás- és kattintáskövetés
Mérje a kampány teljesítményét a műszerfalba beépített részletes megnyitási arányokkal, kattintáskövetéssel és kézbesítési elemzésekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Notifuse szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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