Telepítse a Grafana Lokit egyetlen kattintással.
Horizontálisan skálázható naplógyűjtő rendszer, amelyet a Prometheus ihletett, és amelyet a teljes szöveg helyett a címkék költséghatékony indexelésére terveztek.
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Erre jó a Grafana Loki
A Grafana Loki egy nyílt forráskódú naplóaggregációs rendszer, amelyet a Grafana Labs épített. A Prometheus megközelítését alkalmazza a naplókhoz. Csak egy kis halmaznyi metaadat-címkét indexel adatfolyamonként, nem a teljes naplótartalmat. Ez drámaian alacsonyabban tartja a tárolási költségeket és az üzemeltetési terheket, mint a hagyományos naplóadatbázisok. A naplókat olyan ügynökök továbbítják, mint a Promtail, a Grafana Alloy, a Fluent Bit vagy a Vector, és LogQL segítségével kérdezhetők le.
Ez a sablon a Lokit a Grafanával együtt csomagolja, amely UI-ként előre konfigurált, és a Lokit alapértelmezett adatforrásként előre beállítja. Így a naplók kereshetők az Explore nézetben, amint a stack elindul. A VPS-en történő saját üzemeltetés az érzékeny alkalmazás- és auditnaplókat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja, GB-onkénti betöltési díjak nélkül.
A Grafana Loki főbb funkciói
Címkealapú indexelés
A Loki csak néhány metaadat címkét indexel naplófolyamonként a teljes adattartalom helyett, ezzel csökkentve a tárolási és memóriaköltségeket az Elasticsearch-stílusú motorokhoz képest.
LogQL lekérdezési nyelv
Naplókat kérdezhet le PromQL-ihlette szintaxissal, amely támogatja a szűrést, az elemzést és a metrikák kinyerését, így közvetlenül a naplósorokból ábrázolhatja a hibaarányokat és a késleltetést.
Csomagolt Grafana UI
A mellékelt Grafana példányban a Loki előre konfigurált adatforrásként szerepel és azonnal használható a Felfedezés nézethez, irányítópultokhoz és egységes riasztáshoz.
Többügynökös betöltés
Fogad naplókat Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash és bármely Loki push API-t használó klienstől, a rugalmas gyűjtéshez a teljes infrastruktúráján.
Egységes riasztás
Definiáljon LogQL-alapú riasztási szabályokat Grafanán keresztül, és továbbítsa az értesítéseket Slackre, PagerDuty-ra, e-mailre és webhookokra a meglévő metrikus riasztásai mellett.
Fájlrendszer-alapú tárhely
Az alapértelmezett egybináris mód megőrzi a blokkokat és a TSDB indexet egy Docker kötetre a lemezen, anélkül, hogy külső objektumtárolóra lenne szükség a kezdéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grafana Loki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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