Akár 69% kedvezmény a Grafana Loki szolgáltatásra

Telepítse a Grafana Lokit egyetlen kattintással.

Horizontálisan skálázható naplógyűjtő rendszer, amelyet a Prometheus ihletett, és amelyet a teljes szöveg helyett a címkék költséghatékony indexelésére terveztek.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Grafana Lokit egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Grafana Loki szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Grafana Loki

A Grafana Loki egy nyílt forráskódú naplóaggregációs rendszer, amelyet a Grafana Labs épített. A Prometheus megközelítését alkalmazza a naplókhoz. Csak egy kis halmaznyi metaadat-címkét indexel adatfolyamonként, nem a teljes naplótartalmat. Ez drámaian alacsonyabban tartja a tárolási költségeket és az üzemeltetési terheket, mint a hagyományos naplóadatbázisok. A naplókat olyan ügynökök továbbítják, mint a Promtail, a Grafana Alloy, a Fluent Bit vagy a Vector, és LogQL segítségével kérdezhetők le.

Ez a sablon a Lokit a Grafanával együtt csomagolja, amely UI-ként előre konfigurált, és a Lokit alapértelmezett adatforrásként előre beállítja. Így a naplók kereshetők az Explore nézetben, amint a stack elindul. A VPS-en történő saját üzemeltetés az érzékeny alkalmazás- és auditnaplókat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja, GB-onkénti betöltési díjak nélkül.

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Erre jó a {name}

A Grafana Loki főbb funkciói

Címkealapú indexelés

A Loki csak néhány metaadat címkét indexel naplófolyamonként a teljes adattartalom helyett, ezzel csökkentve a tárolási és memóriaköltségeket az Elasticsearch-stílusú motorokhoz képest.

LogQL lekérdezési nyelv

Naplókat kérdezhet le PromQL-ihlette szintaxissal, amely támogatja a szűrést, az elemzést és a metrikák kinyerését, így közvetlenül a naplósorokból ábrázolhatja a hibaarányokat és a késleltetést.

Csomagolt Grafana UI

A mellékelt Grafana példányban a Loki előre konfigurált adatforrásként szerepel és azonnal használható a Felfedezés nézethez, irányítópultokhoz és egységes riasztáshoz.

Többügynökös betöltés

Fogad naplókat Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash és bármely Loki push API-t használó klienstől, a rugalmas gyűjtéshez a teljes infrastruktúráján.

Egységes riasztás

Definiáljon LogQL-alapú riasztási szabályokat Grafanán keresztül, és továbbítsa az értesítéseket Slackre, PagerDuty-ra, e-mailre és webhookokra a meglévő metrikus riasztásai mellett.

Fájlrendszer-alapú tárhely

Az alapértelmezett egybináris mód megőrzi a blokkokat és a TSDB indexet egy Docker kötetre a lemezen, anélkül, hogy külső objektumtárolóra lenne szükség a kezdéshez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grafana Loki szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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