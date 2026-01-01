A Grafana Loki egy nyílt forráskódú naplóaggregációs rendszer, amelyet a Grafana Labs épített. A Prometheus megközelítését alkalmazza a naplókhoz. Csak egy kis halmaznyi metaadat-címkét indexel adatfolyamonként, nem a teljes naplótartalmat. Ez drámaian alacsonyabban tartja a tárolási költségeket és az üzemeltetési terheket, mint a hagyományos naplóadatbázisok. A naplókat olyan ügynökök továbbítják, mint a Promtail, a Grafana Alloy, a Fluent Bit vagy a Vector, és LogQL segítségével kérdezhetők le.

Ez a sablon a Lokit a Grafanával együtt csomagolja, amely UI-ként előre konfigurált, és a Lokit alapértelmezett adatforrásként előre beállítja. Így a naplók kereshetők az Explore nézetben, amint a stack elindul. A VPS-en történő saját üzemeltetés az érzékeny alkalmazás- és auditnaplókat teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tartja, GB-onkénti betöltési díjak nélkül.