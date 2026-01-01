Az OliveTin egy kis, saját üzemeltetésű Go szolgáltatás, amely előre definiált shell parancsokat biztonságos, kattintható gombokká alakít egy webes felhasználói felületen. Az adminisztrátor minden műveletet egy YAML konfigurációs fájlban ír le – nevet, ikont, parancsot, opcionális argumentumokat és egy opcionális megerősítő párbeszédpanelt. Az OliveTin ezeket egy rendezett irányítópultként jeleníti meg, amelyet bárki, aki hozzáfér, elindíthat anélkül, hogy terminált kellene használnia.

A saját VPS-en üzemeltetett OliveTin egy ellenőrzött műveletcsoportot biztosít. Ezt biztonságosan futtathatják a nem műszaki háztartási tagok, junior csapattársak vagy kioszk-stílusú érintőképernyők. Például újraindíthatnak egy beragadt szolgáltatást, küldhetnek wake-on-lan csomagot, frissíthetnek egy Plex könyvtárat vagy indíthatnak biztonsági mentést. Mindezt anélkül, hogy SSH hitelesítő adatokat kellene átadniuk, vagy tetszőleges parancsvégrehajtást tennének lehetővé. Mivel az OliveTin csak az explicit módon deklarált parancsokat futtatja, a hatókör a YAML konfigurációra korlátozódik.