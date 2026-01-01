Telepítse az OliveTin-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű webes felhasználói felület, amely előre definiált shell parancsokat tesz elérhetővé biztonságos, kattintható gombokként.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OliveTin
Az OliveTin egy kis, saját üzemeltetésű Go szolgáltatás, amely előre definiált shell parancsokat biztonságos, kattintható gombokká alakít egy webes felhasználói felületen. Az adminisztrátor minden műveletet egy YAML konfigurációs fájlban ír le – nevet, ikont, parancsot, opcionális argumentumokat és egy opcionális megerősítő párbeszédpanelt. Az OliveTin ezeket egy rendezett irányítópultként jeleníti meg, amelyet bárki, aki hozzáfér, elindíthat anélkül, hogy terminált kellene használnia.
A saját VPS-en üzemeltetett OliveTin egy ellenőrzött műveletcsoportot biztosít. Ezt biztonságosan futtathatják a nem műszaki háztartási tagok, junior csapattársak vagy kioszk-stílusú érintőképernyők. Például újraindíthatnak egy beragadt szolgáltatást, küldhetnek wake-on-lan csomagot, frissíthetnek egy Plex könyvtárat vagy indíthatnak biztonsági mentést. Mindezt anélkül, hogy SSH hitelesítő adatokat kellene átadniuk, vagy tetszőleges parancsvégrehajtást tennének lehetővé. Mivel az OliveTin csak az explicit módon deklarált parancsokat futtatja, a hatókör a YAML konfigurációra korlátozódik.
A OliveTin főbb funkciói
YAML-ban definiált műveletek
Írja le az OliveTin konfigurációs fájlban található minden shell parancsot címmel, ikonnal, opcionális argumentumokkal és végrehajtási viselkedéssel, hogy egy kifinomult irányítópultot jelenítsen meg.
Érintőbarát felhasználói felület
Reszponzív egyoldalas alkalmazás, amelyet telefonokhoz, táblagépekhez és falra szerelt érintőképernyőkhöz terveztek – tökéletes kioszk jellegű háztartási automatizálásokhoz.
Argumentum és legördülő bemenetek
Alakítsa a komplex parancsokat legördülő menükké, szövegmezőkké vagy jelölőnégyzet-kapcsolókká, így a nem műszaki felhasználók mindig a megfelelő paraméterekkel hívhatják meg őket.
Megerősítő párbeszédpanelek
Jelölje meg az érzékeny műveleteket szükséges megerősítésekkel, hogy a veszélyes parancsok extra kattintást igényeljenek, mielőtt végrehajtódnak.
Kicsi erőforrás-igény
Egyetlen Go bináris csak néhány MB RAM-ot és minimális CPU-t használ, ideális egy VPS-re való elhelyezésre, nehezebb saját üzemeltetésű szolgáltatások mellé.
Webhook és API
Műveletek külső indítása HTTP webhookok vagy a REST API segítségével, hogy az OliveTint integrálja automatizálásokba, szkriptekbe és otthoni automatizálási központokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OliveTin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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