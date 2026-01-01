A Firefox Dockerben egy teljes értékű böngészőt futtat a VPS-én, és streameli azt bármely modern webböngészőre egy web alapú GUI-n keresztül. Ez egy elszigetelt böngészési környezetet biztosít Önnek. Ez védi a helyi eszközeit, és elfedi az otthoni IP-címét. Lehetővé teszi egy konzisztens böngészési profil fenntartását is. Ez a profil könyvjelzőkkel, jelszavakkal és kiegészítőkkel teljes, és a világ bármely pontjáról elérhető.

A Firefox saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy böngészési munkameneteit nem dolgozzák fel kereskedelmi távoli asztali szolgáltatáson keresztül. Ezáltal a biztonsági kutatók, adatvédelmi felhasználók és távoli csapatok saját ellenőrzésük alatt tarthatnak egy privát, mindig elérhető böngészőt.