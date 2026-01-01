Telepítse a Firefoxot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett Firefox böngésző, amely bármilyen eszközről elérhető webes felületen keresztül, állandó könyvjelzőkkel, bővítményekkel és beállításokkal.
Válasszon VPS csomagot a Firefox szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Firefox
A Firefox Dockerben egy teljes értékű böngészőt futtat a VPS-én, és streameli azt bármely modern webböngészőre egy web alapú GUI-n keresztül. Ez egy elszigetelt böngészési környezetet biztosít Önnek. Ez védi a helyi eszközeit, és elfedi az otthoni IP-címét. Lehetővé teszi egy konzisztens böngészési profil fenntartását is. Ez a profil könyvjelzőkkel, jelszavakkal és kiegészítőkkel teljes, és a világ bármely pontjáról elérhető.
A Firefox saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy böngészési munkameneteit nem dolgozzák fel kereskedelmi távoli asztali szolgáltatáson keresztül. Ezáltal a biztonsági kutatók, adatvédelmi felhasználók és távoli csapatok saját ellenőrzésük alatt tarthatnak egy privát, mindig elérhető böngészőt.
A Firefox főbb funkciói
Elkülönített böngészési környezet
Böngésszen a VPS IP-címről a helyi kapcsolat helyett, megvédve helyi rendszerét a webes fenyegetésektől és elrejtve otthoni címét.
Tartós profil
A könyvjelzők, előzmények, jelszavak és telepített bővítmények túlélik a konténer újraindításokat, így minden alkalommal konzisztens böngészési élményt nyújtanak.
Hozzáférés bármely eszközről
Nyissa meg a böngésző munkamenetét bármely modern webböngészőben — nincs szükség szoftvertelepítésre vagy VNC kliensre a hozzáférő eszközön.
Kiterjesztés támogatás
Telepítsen bármilyen Firefox kiegészítőt, beleértve a reklámblokkolókat, jelszókezelőket és adatvédelmi eszközöket, ugyanúgy, ahogyan egy helyi Firefox telepítésen tenné.
Hang streamelés
A webes hang alapértelmezetten engedélyezve van, így médiát játszhat le, videókat nézhet, és web alapú hangalkalmazásokat használhat a távoli munkameneten keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Firefox szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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