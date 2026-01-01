Akár 69% kedvezmény a Mini QR szolgáltatásra

Telepítse a Mini QR-t egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett QR-kód generátor egyedi színekkel, stílusokkal és exportálással PNG, SVG vagy ASCII formátumba.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mini QR-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Mini QR szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mini QR

A Mini QR egy saját üzemeltetésű QR-kód generátor, amely Vue 3-mal készült. Túlmutat az alapvető fekete-fehér kódokon. Testreszabhatja a pontmintákat, sarokstílusokat, színeket és kereteket. Az eredményt PNG, JPG, SVG vagy ASCII szövegként exportálhatja. A beépített szkenner kamera bemenetet vagy képfeltöltéseket fogad el, és egy kötegelt mód több kódot generál egy CSV fájlból egyetlen lépésben.

A Mini QR saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a QR adatai – URL-ek, vCard-ok, WiFi hitelesítő adatok vagy bármilyen egyedi tartalom – soha nem mennek keresztül harmadik fél szolgáltatásán. Az alkalmazásnak nincs adatbázisa és nincsenek fiókjai, így a telepítés után nincs mit kezelni.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Mini QR főbb funkciói

Egyedi QR-stílus

Beállíthatja a pontmintákat, sarokformákat, színeket és keretelemeket, hogy illeszkedjen bármilyen márkához vagy esztétikához — messze túlmutatva a szabványos fekete-fehér kódokon.

Többféle export formátum

Töltse le a kész kódokat PNG, JPG, SVG vagy ASCII/Unicode szövegként, úgy, hogy a kimenet kompatibilis maradjon bármilyen későbbi felhasználási esettel.

Beépített QR szkenner

QR-kódok beolvasása közvetlenül a böngészőben kamerán keresztül vagy kép feltöltésével — nincs szükség külön alkalmazásra vagy beépülő modulra.

CSV kötegelt generálás

Tölts fel egy CSV fájlt, hogy több QR kódot generálj egyetlen lépésben, ami hasznos termékcímkékhez, rendezvényjegyekhez vagy névjegykártya nyomtatáshoz.

Adatsablonok

Előre elkészített beviteli űrlapok URL-ekhez, e-mailekhez, vCardokhoz, WiFi hitelesítő adatokhoz és más gyakori formátumokhoz gyorssá és hibamentessé teszik a strukturált adatok kódolását.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mini QR szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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