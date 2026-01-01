Telepítse a Mini QR-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett QR-kód generátor egyedi színekkel, stílusokkal és exportálással PNG, SVG vagy ASCII formátumba.
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Erre jó a Mini QR
A Mini QR egy saját üzemeltetésű QR-kód generátor, amely Vue 3-mal készült. Túlmutat az alapvető fekete-fehér kódokon. Testreszabhatja a pontmintákat, sarokstílusokat, színeket és kereteket. Az eredményt PNG, JPG, SVG vagy ASCII szövegként exportálhatja. A beépített szkenner kamera bemenetet vagy képfeltöltéseket fogad el, és egy kötegelt mód több kódot generál egy CSV fájlból egyetlen lépésben.
A Mini QR saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a QR adatai – URL-ek, vCard-ok, WiFi hitelesítő adatok vagy bármilyen egyedi tartalom – soha nem mennek keresztül harmadik fél szolgáltatásán. Az alkalmazásnak nincs adatbázisa és nincsenek fiókjai, így a telepítés után nincs mit kezelni.
A Mini QR főbb funkciói
Egyedi QR-stílus
Beállíthatja a pontmintákat, sarokformákat, színeket és keretelemeket, hogy illeszkedjen bármilyen márkához vagy esztétikához — messze túlmutatva a szabványos fekete-fehér kódokon.
Többféle export formátum
Töltse le a kész kódokat PNG, JPG, SVG vagy ASCII/Unicode szövegként, úgy, hogy a kimenet kompatibilis maradjon bármilyen későbbi felhasználási esettel.
Beépített QR szkenner
QR-kódok beolvasása közvetlenül a böngészőben kamerán keresztül vagy kép feltöltésével — nincs szükség külön alkalmazásra vagy beépülő modulra.
CSV kötegelt generálás
Tölts fel egy CSV fájlt, hogy több QR kódot generálj egyetlen lépésben, ami hasznos termékcímkékhez, rendezvényjegyekhez vagy névjegykártya nyomtatáshoz.
Adatsablonok
Előre elkészített beviteli űrlapok URL-ekhez, e-mailekhez, vCardokhoz, WiFi hitelesítő adatokhoz és más gyakori formátumokhoz gyorssá és hibamentessé teszik a strukturált adatok kódolását.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mini QR szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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