A Mini QR egy saját üzemeltetésű QR-kód generátor, amely Vue 3-mal készült. Túlmutat az alapvető fekete-fehér kódokon. Testreszabhatja a pontmintákat, sarokstílusokat, színeket és kereteket. Az eredményt PNG, JPG, SVG vagy ASCII szövegként exportálhatja. A beépített szkenner kamera bemenetet vagy képfeltöltéseket fogad el, és egy kötegelt mód több kódot generál egy CSV fájlból egyetlen lépésben.

A Mini QR saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a QR adatai – URL-ek, vCard-ok, WiFi hitelesítő adatok vagy bármilyen egyedi tartalom – soha nem mennek keresztül harmadik fél szolgáltatásán. Az alkalmazásnak nincs adatbázisa és nincsenek fiókjai, így a telepítés után nincs mit kezelni.