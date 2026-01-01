Telepítse a ByteStash-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett kódrészlet-kezelő szintaxiskiemeléssel, teljes szöveges kereséssel és opcionális SSO-val fejlesztők és csapatok számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ByteStash
A ByteStash egy saját üzemeltetésű webalkalmazás kódrészletek tárolására, rendszerezésére és megosztására egyetlen kereshető könyvtárban. Több tucat programozási nyelvet támogat teljes szintaxiskiemeléssel. Lehetővé teszi a nyelv vagy kulcsszó szerinti szűrést, és rögzítheti kedvenceit a gyors hozzáférés érdekében. A kódrészleteket nyilvánosan is megoszthatja anélkül, hogy a címzettektől fiókot igényelne.
A felhőalapú kódrészlet-eszközökkel ellentétben a ByteStash teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut. Könnyű SQLite adatbázist használ, így nincs szükség külső szolgáltatásokra. Teljes REST API-t tartalmaz Swagger dokumentációval és opcionális OpenID Connect integrációval. Ezáltal egyaránt alkalmas egyéni fejlesztők és központosított identitáskezelést használó csapatok számára.
A ByteStash főbb funkciói
Szintaxiskiemelés
Több tucat programozási nyelvet támogat, így minden kódrészlet pontos, olvasható szintaxis kiemeléssel jelenik meg.
Teljes szövegű keresés
Kereshet és szűrhet a teljes kódrészlet-könyvtárában nyelv, kulcsszó vagy címke alapján, hogy másodpercek alatt megtalálja, amire pontosan szüksége van.
Nyilvános megosztás
Ossza meg az egyedi kódrészleteket vagy gyűjteményeket nyilvános linkeken keresztül — a címzetteknek nincs szükségük fiókra a megtekintésükhöz.
REST API hozzáférés
A teljes CRUD API beépített Swagger dokumentációval lehetővé teszi a kódrészlet lekérésének integrálását szkriptekbe, szerkesztőkbe vagy CI pipeline-okba.
SSO integráció
Csatlakoztasson bármilyen OpenID Connect szolgáltatót, hogy engedélyezze az egyszeri bejelentkezést azoknak a csapatoknak, amelyek már központosított identitáskezelést használnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ByteStash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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