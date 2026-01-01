A ByteStash egy saját üzemeltetésű webalkalmazás kódrészletek tárolására, rendszerezésére és megosztására egyetlen kereshető könyvtárban. Több tucat programozási nyelvet támogat teljes szintaxiskiemeléssel. Lehetővé teszi a nyelv vagy kulcsszó szerinti szűrést, és rögzítheti kedvenceit a gyors hozzáférés érdekében. A kódrészleteket nyilvánosan is megoszthatja anélkül, hogy a címzettektől fiókot igényelne.

A felhőalapú kódrészlet-eszközökkel ellentétben a ByteStash teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut. Könnyű SQLite adatbázist használ, így nincs szükség külső szolgáltatásokra. Teljes REST API-t tartalmaz Swagger dokumentációval és opcionális OpenID Connect integrációval. Ezáltal egyaránt alkalmas egyéni fejlesztők és központosított identitáskezelést használó csapatok számára.