A Listmonk egy gyors, nyílt forráskódú hírlevél- és levelezőlista-platform, amely Go nyelven íródott a maximális hatékonyság érdekében. Millió előfizetőt kezel minimális erőforrás-felhasználással, támogatja a fejlett szegmentálást, személyre szabást és kampányelemzést, és bármilyen SMTP szolgáltatóval működik. A letisztult adminisztrációs UI egyszerűvé teszi a listák kezelését és a kampányok küldését a vállalati marketingeszközök felesleges funkciói nélkül.

A Listmonk saját szerveren való üzemeltetése megszünteti az e-mailenkénti vagy előfizetőnkénti SaaS díjakat. Teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja az előfizetői adatokat. Lehetővé teszi a küldési arányok és az SMTP szolgáltatók konfigurálását, pontosan ahogyan a munkafolyamata megköveteli. Nincsenek platformkorlátok vagy gyártói függőség.