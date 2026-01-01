Telepítse a Listmonk-ot egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű, saját üzemeltetésű hírlevél- és levelezőlista-kezelő, amely több millió feliratkozó számára készült.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Listmonk
A Listmonk egy gyors, nyílt forráskódú hírlevél- és levelezőlista-platform, amely Go nyelven íródott a maximális hatékonyság érdekében. Millió előfizetőt kezel minimális erőforrás-felhasználással, támogatja a fejlett szegmentálást, személyre szabást és kampányelemzést, és bármilyen SMTP szolgáltatóval működik. A letisztult adminisztrációs UI egyszerűvé teszi a listák kezelését és a kampányok küldését a vállalati marketingeszközök felesleges funkciói nélkül.
A Listmonk saját szerveren való üzemeltetése megszünteti az e-mailenkénti vagy előfizetőnkénti SaaS díjakat. Teljes mértékben a saját infrastruktúráján tartja az előfizetői adatokat. Lehetővé teszi a küldési arányok és az SMTP szolgáltatók konfigurálását, pontosan ahogyan a munkafolyamata megköveteli. Nincsenek platformkorlátok vagy gyártói függőség.
A Listmonk főbb funkciói
Előfizetői szegmentálás
Hozzon létre célzott kampányokat az előfizetők egyedi attribútumokkal és dinamikus, lekérdezésen alapuló listákkal történő szegmentálásával.
Kampány analitika
Nyomon követheti a megnyitási arányokat, az átkattintásokat, a visszapattanásokat és a leiratkozásokat részletes kampányonkénti jelentésekkel.
Több SMTP szolgáltató
Csatlakoztasson bármilyen SMTP szolgáltatót feladatátvétellel és szolgáltatónkénti sebességkorlátozással a kézbesíthetőség maximalizálása érdekében.
Sablonrendszer
Építsen újrafelhasználható HTML és egyszerű szöveges e-mail sablonokat változóhelyettesítéssel személyre szabott kampányokhoz.
REST API
Kezelje a feliratkozókat, listákat és kampányokat programozottan egy átfogó REST API segítségével.
Adatvédelem és GDPR eszközök
Beépített leiratkozás-kezelés, visszapattanó-kezelés és adatexportáló eszközök a jogszabályi megfelelőséghez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Listmonk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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