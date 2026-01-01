Az OpnForm egy nyílt forráskódú alternatívája a Typeform és Google Forms szolgáltatásoknak. Olyan csapatok számára készült, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének az űrlapadataik és a beküldési folyamatuk felett. Drag-and-drop űrlapszerkesztőt biztosít feltételes logikával, többoldalas űrlapokkal, fájlfeltöltésekkel és számos mezőtípussal. Mindezt válaszonkénti díjak vagy az infrastruktúrájából kilépő adatok nélkül.

Az OpnForm önálló tárolása korlátlan válaszokat, egyedi márkajelzést és lehetőséget biztosít az űrlapbeküldések közvetlen csatlakoztatására saját adatbázisaihoz, webhooks-jaihoz és értesítési csatornáihoz. Ön határozza meg az adatmegőrzési szabályzatokat, és ellenőrzi, hogy ki férhet hozzá a beküldött adatokhoz, így alkalmas szabályozott iparágak és adatvédelmi szempontból tudatos csapatok számára.