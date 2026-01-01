Telepítse az OpnFormot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú űrlapkészítő gyönyörű, beágyazható űrlapok létrehozásához, logikával, értesítésekkel és analitikával.
Válasszon VPS csomagot a OpnForm szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpnForm
Az OpnForm egy nyílt forráskódú alternatívája a Typeform és Google Forms szolgáltatásoknak. Olyan csapatok számára készült, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének az űrlapadataik és a beküldési folyamatuk felett. Drag-and-drop űrlapszerkesztőt biztosít feltételes logikával, többoldalas űrlapokkal, fájlfeltöltésekkel és számos mezőtípussal. Mindezt válaszonkénti díjak vagy az infrastruktúrájából kilépő adatok nélkül.
Az OpnForm önálló tárolása korlátlan válaszokat, egyedi márkajelzést és lehetőséget biztosít az űrlapbeküldések közvetlen csatlakoztatására saját adatbázisaihoz, webhooks-jaihoz és értesítési csatornáihoz. Ön határozza meg az adatmegőrzési szabályzatokat, és ellenőrzi, hogy ki férhet hozzá a beküldött adatokhoz, így alkalmas szabályozott iparágak és adatvédelmi szempontból tudatos csapatok számára.
A OpnForm főbb funkciói
Fogd és vidd készítő
Vizuálisan készíts űrlapokat több mint 20 mezőtípussal, beleértve a fájlfeltöltéseket, aláírásokat, értékelési skálákat és mátrixrácsokat.
Feltételes logika
Mezők megjelenítése vagy elrejtése korábbi válaszok alapján, a válaszadók releváns kérdésekhez való irányításához.
Webhook és értesítések
Webhooks indítása és e-mail értesítések küldése minden beküldéskor, hogy a csapatod értesítést kapjon, és a rendszereid szinkronban maradjanak.
Beágyazható bárhová
Űrlapokat ágyazhat be felugró ablakként, csúszkaként vagy beágyazott widgetként bármely weboldalon anélkül, hogy a látogatókat elnavigálná az oldaláról.
Válaszkezelés
Megtekintheti, szűrheti és exportálhatja az összes űrlapbeküldést egy beépített irányítópultról, oszlopszintű kereséssel és CSV exportálással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpnForm szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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