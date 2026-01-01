Telepítse a Starbase 80-at egyetlen kattintással.
Egy könnyű, gyors szerver kezdőlap a saját üzemeltetésű konténereidhez és szolgáltatásaidhoz vezető linkek rendszerezésére.
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Erre jó a Starbase 80
A Starbase 80 egy minimális, villámgyors szerver kezdőlap Docker környezetekhez. Egy egyszerű JSON konfigurációs fájlból teljesen statikus HTML kezdőlapot renderel, nulla JavaScripttel a böngészőben. Az oldalak azonnal betöltődnek, keretrendszeri többletterhelés nélkül. A megjelenés testreszabható környezeti változókkal, amelyek szabályozzák a címet, a logót, a háttérszíneket, a sötét módot és a linkek viselkedését.
Az integráció-igényes irányítópultokkal ellentétben a Starbase 80 nem igényel API tokeneket, hálózati hozzáférést a konténerekhez, és folyamatos karbantartást sem. Csupán egy JSON fájlra van szükség a linkekkel és ikonokkal. Támogatja a Dashboard Icons, Material Design ikonokat és a selfh.st ikonokat alapértelmezetten. Így könnyedén létrehozható egy letisztult, márkás kezdőlap bármilyen saját üzemeltetésű beállításhoz.
A Starbase 80 főbb funkciói
Azonnali oldalbetöltés
A Starbase 80 tiszta statikus HTML-t bocsát ki kliensoldali JavaScript nélkül, így a kezdőlapja milliszekundumok alatt betöltődik a szerverterheléstől függetlenül.
JSON-alapú konfiguráció
Határozza meg az összes szolgáltatását, kategóriáját, ikonját és linkjét egyetlen config.json fájlban — nincs adatbázis, nincs UI szerkesztő, nincsenek migrációk.
Gazdag ikon támogatás
Használjon Irányítópult ikonokat, Material Design ikonokat vagy selfh.st ikonokat név szerint, vagy szolgáltassa saját képfájljait egy bind-mountolt mappából.
Sötét mód beépítve
Automatikus, operációs rendszerhez igazodó sötét mód, konfigurálható háttérszínekkel világos és sötét témákhoz egyaránt, Tailwind színértékek vagy hex kódok használatával.
Nincs konténer hozzáférés
Nincs szükség Docker socketre és nincs API integráció — a Starbase 80 egy tiszta linkindító, amely nem rendelkezik olvasási hozzáféréssel a futó konténereihez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Starbase 80 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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