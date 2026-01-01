Akár 69% kedvezmény a Starbase 80 szolgáltatásra

Telepítse a Starbase 80-at egyetlen kattintással.

Egy könnyű, gyors szerver kezdőlap a saját üzemeltetésű konténereidhez és szolgáltatásaidhoz vezető linkek rendszerezésére.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Starbase 80-at egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Starbase 80 szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Starbase 80

A Starbase 80 egy minimális, villámgyors szerver kezdőlap Docker környezetekhez. Egy egyszerű JSON konfigurációs fájlból teljesen statikus HTML kezdőlapot renderel, nulla JavaScripttel a böngészőben. Az oldalak azonnal betöltődnek, keretrendszeri többletterhelés nélkül. A megjelenés testreszabható környezeti változókkal, amelyek szabályozzák a címet, a logót, a háttérszíneket, a sötét módot és a linkek viselkedését.

Az integráció-igényes irányítópultokkal ellentétben a Starbase 80 nem igényel API tokeneket, hálózati hozzáférést a konténerekhez, és folyamatos karbantartást sem. Csupán egy JSON fájlra van szükség a linkekkel és ikonokkal. Támogatja a Dashboard Icons, Material Design ikonokat és a selfh.st ikonokat alapértelmezetten. Így könnyedén létrehozható egy letisztult, márkás kezdőlap bármilyen saját üzemeltetésű beállításhoz.

Vágjon bele!
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A Starbase 80 főbb funkciói

Azonnali oldalbetöltés

A Starbase 80 tiszta statikus HTML-t bocsát ki kliensoldali JavaScript nélkül, így a kezdőlapja milliszekundumok alatt betöltődik a szerverterheléstől függetlenül.

JSON-alapú konfiguráció

Határozza meg az összes szolgáltatását, kategóriáját, ikonját és linkjét egyetlen config.json fájlban — nincs adatbázis, nincs UI szerkesztő, nincsenek migrációk.

Gazdag ikon támogatás

Használjon Irányítópult ikonokat, Material Design ikonokat vagy selfh.st ikonokat név szerint, vagy szolgáltassa saját képfájljait egy bind-mountolt mappából.

Sötét mód beépítve

Automatikus, operációs rendszerhez igazodó sötét mód, konfigurálható háttérszínekkel világos és sötét témákhoz egyaránt, Tailwind színértékek vagy hex kódok használatával.

Nincs konténer hozzáférés

Nincs szükség Docker socketre és nincs API integráció — a Starbase 80 egy tiszta linkindító, amely nem rendelkezik olvasási hozzáféréssel a futó konténereihez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Starbase 80 szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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