A Starbase 80 egy minimális, villámgyors szerver kezdőlap Docker környezetekhez. Egy egyszerű JSON konfigurációs fájlból teljesen statikus HTML kezdőlapot renderel, nulla JavaScripttel a böngészőben. Az oldalak azonnal betöltődnek, keretrendszeri többletterhelés nélkül. A megjelenés testreszabható környezeti változókkal, amelyek szabályozzák a címet, a logót, a háttérszíneket, a sötét módot és a linkek viselkedését.

Az integráció-igényes irányítópultokkal ellentétben a Starbase 80 nem igényel API tokeneket, hálózati hozzáférést a konténerekhez, és folyamatos karbantartást sem. Csupán egy JSON fájlra van szükség a linkekkel és ikonokkal. Támogatja a Dashboard Icons, Material Design ikonokat és a selfh.st ikonokat alapértelmezetten. Így könnyedén létrehozható egy letisztult, márkás kezdőlap bármilyen saját üzemeltetésű beállításhoz.