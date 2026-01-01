Telepítse a Metabase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform, amely lehetővé teszi bármely csapattag számára adatok felfedezését és irányítópultok készítését SQL nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Metabase szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a Metabase
A Metabase egy vezető nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform, amelyben több mint 40 000 vállalat bízik világszerte.
Intuitív lekérdezés-készítője lehetővé teszi a nem műszaki csapat tagjainak, hogy adatokat fedezzenek fel és interaktív irányítópultokat építsenek SQL írása nélkül. A haladó felhasználók eközben natív lekérdezéseket is használhatnak.
Több mint 20 adatbázishoz csatlakozik, mint például a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery és Snowflake. Támogatja az automatizált e-mail és Slack jelentéseket is.
A Metabase telepítése saját VPS-re érzékeny üzleti adatokat tart a környezetében, és megszünteti a felhasználónkénti SaaS árazást. Emellett dedikált erőforrásokat biztosít az összetett lekérdezésekhez és nagy adathalmazokhoz, amelyek lassítják a megosztott felhőalapú analitikai szolgáltatásokat.
A Metabase főbb funkciói
No-SQL lekérdezés-készítő
A csapat bármely tagja felfedezhet adatokat és diagramokat készíthet egy vizuális felületen keresztül, anélkül, hogy SQL szintaxist kellene tanulnia.
20+ adatbázis csatlakozó
Csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake és még sok más szolgáltatáshoz egy irányított beállítási varázslón keresztül.
Interaktív irányítópultok
Kombinálja a diagramokat, mérőszámokat és szűrőket megosztható irányítópultokba, amelyek automatikusan frissülnek új adatokkal.
Automatizált jelentések
Ütemezze a jelentéseket, hogy e-mailben vagy Slacken keresztül eljussanak, így az érdekelt felek mindig naprakész információkkal rendelkeznek bejelentkezés nélkül.
Beágyazás és megosztás
Beágyazhat irányítópultokat külső eszközökbe vagy megoszthat nyilvános linkeket ügyfélközpontú elemzésekhez anélkül, hogy a nyers adatokat felfedné.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Metabase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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