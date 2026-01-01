A Metabase egy vezető nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform, amelyben több mint 40 000 vállalat bízik világszerte.

Intuitív lekérdezés-készítője lehetővé teszi a nem műszaki csapat tagjainak, hogy adatokat fedezzenek fel és interaktív irányítópultokat építsenek SQL írása nélkül. A haladó felhasználók eközben natív lekérdezéseket is használhatnak.

Több mint 20 adatbázishoz csatlakozik, mint például a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery és Snowflake. Támogatja az automatizált e-mail és Slack jelentéseket is.

A Metabase telepítése saját VPS-re érzékeny üzleti adatokat tart a környezetében, és megszünteti a felhasználónkénti SaaS árazást. Emellett dedikált erőforrásokat biztosít az összetett lekérdezésekhez és nagy adathalmazokhoz, amelyek lassítják a megosztott felhőalapú analitikai szolgáltatásokat.