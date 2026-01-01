A Gotenberg egy fejlesztő-központú, állapotmentes HTTP API PDF generáláshoz és dokumentumkonverzióhoz. Chromiumra és LibreOffice-ra épülve HTML oldalakat, Markdown-t, URL-eket, Word dokumentumokat, Excel táblázatokat és még sok mást alakít át PDF-ekké egyetlen API hívással. Nincs szükség klienskönyvtárakra, telepítési függőségekre és nincs állapotkezelés a kérések között.

A Gotenberg saját VPS-en történő üzemeltetése az infrastruktúrán belül tartja a dokumentumfeldolgozást. Ez kiküszöböli a konverziónkénti SaaS díjakat, megszünteti az érzékeny dokumentumokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályokat. Emellett lehetővé teszi az integrációt olyan belső szolgáltatásokkal, amelyeket külső API-k nem érhetnek el.