Telepítse a Gotenberget egyetlen kattintással.
Állapotmentes Docker API HTML, Office dokumentumok és URL-ek kiváló minőségű PDF-ekké alakításához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gotenberg
A Gotenberg egy fejlesztő-központú, állapotmentes HTTP API PDF generáláshoz és dokumentumkonverzióhoz. Chromiumra és LibreOffice-ra épülve HTML oldalakat, Markdown-t, URL-eket, Word dokumentumokat, Excel táblázatokat és még sok mást alakít át PDF-ekké egyetlen API hívással. Nincs szükség klienskönyvtárakra, telepítési függőségekre és nincs állapotkezelés a kérések között.
A Gotenberg saját VPS-en történő üzemeltetése az infrastruktúrán belül tartja a dokumentumfeldolgozást. Ez kiküszöböli a konverziónkénti SaaS díjakat, megszünteti az érzékeny dokumentumokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályokat. Emellett lehetővé teszi az integrációt olyan belső szolgáltatásokkal, amelyeket külső API-k nem érhetnek el.
A Gotenberg főbb funkciói
HTML-ből PDF
Teljes Chromium motorral alakíthat át bármilyen HTML oldalt vagy URL-t PDF-be, megőrizve a betűtípusokat, CSS-t és a JavaScript tartalmat, pontosan úgy, ahogy egy böngésző megjeleníti.
Office dokumentum konvertálás
Konvertálja a Word, Excel és PowerPoint fájlokat PDF-be a LibreOffice integrációval, támogatva a Microsoft Office és OpenDocument formátumok teljes skáláját.
Állapotmentes építészet
Minden API kérés teljesen független, munkamenet-állapot nélkül, így a Gotenberg könnyedén skálázható és biztonságosan újraindítható vagy cserélhető adatvesztés nélkül.
Webhook Támogatás
Hosszú ideig futó konverziókat helyezzen át aszinkron webhook visszahívásokra, felszabadítva ezzel az alkalmazását a blokkolástól, amíg nagy dokumentumokat dolgoznak fel.
Prometheus metrikák
A beépített metrikavégpont azonnali betekintést nyújt a kérésarányokba, a konverziós időtartamokba és a várólista mélységébe a dokumentum-feldolgozási folyamat nyomon követéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gotenberg szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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