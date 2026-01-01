A Serge egy nyílt forráskódú csevegőfelület. Ezen keresztül helyben futtathatók a LLaMA-családba tartozó nyelvi modellek a llama.cpp segítségével. Első osztályú támogatást nyújt az Alpaca, Vicuna, GPT4All és más közösségi finomhangolások számára. Egyetlen konténerbe foglalja a SvelteKit webes felhasználói felületet, egy FastAPI backendet és egy Redis-alapú modellregisztert. Így GGUF modelleket tölthet le, csevegési munkameneteket kezelhet, és finomhangolhatja a következtetési paramétereket. Ehhez nem kell több szolgáltatást összekötnie.

A Serge saját üzemeltetése minden promptot és választ a saját VPS-én tart. Nincs külső API, telemetria, és nincsenek tokenenkénti költségek. A csak CPU-alapú következtetés azonnal működik. Ez praktikus módja a privát LLM-ek futtatásának. Nem kell felhőalapú GPU időért fizetni, sem harmadik féltől származó AI szolgáltatásra feliratkozni.