Telepítse a Fusio-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú API-kezelő platform API-k építésére, működtetésére és monetizálására egy vizuális fejlesztői portállal.
Válasszon VPS csomagot a Fusio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Fusio
A Fusio egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú API-kezelő platform, amely API-átjáróként és backend-építőként is funkcionál. Lehetővé teszi adatbázistáblák, mikroszolgáltatások vagy egyedi logika REST API-ként való közzétételét boilerplate kód írása nélkül — támogatva a MySQL, PostgreSQL, MongoDB és más rendszereket. Egy beépített fejlesztői portál önkiszolgáló hozzáférést, API kulcskezelést és élő OpenAPI dokumentációt nyújt a külső fejlesztőknek. Az előfizetési csomagok és a sebességkorlátozás egyszerűvé teszik az API-k monetizálását.
Natív Model Context Protocol (MCP) támogatással a Fusio integrációs központként is szolgálhat AI ügynökök számára, közvetlenül LLM munkafolyamatokba kapcsolva adatait és szolgáltatásait. A VPS-en történő saját üzemeltetés az összes API forgalmat és üzleti logikát az Ön ellenőrzése alatt tartja.
A Fusio főbb funkciói
Adatbázis az API-hoz
Tegye elérhetővé a MySQL, PostgreSQL, MongoDB és egyéb adatforrásokat szabályozott REST API-kként, boilerplate kód írása nélkül.
Fejlesztői portál
Biztosítson külső fejlesztők számára önkiszolgáló API hozzáférést, kulcskezelést és élő OpenAPI dokumentációt egy márkás portálon.
API monetizáció
Előfizetési csomagok és sebességkorlátozási szintek létrehozása az API-használat díjazásához, konfigurálható kvótákkal és számlázási integrációval.
MCP integráció
Csatlakoztassa API-jait közvetlenül az AI ügynök munkafolyamataiba a natív Model Context Protocol támogatásán keresztül az LLM eszközintegrációhoz.
SDK generálás
Automatikusan generáljon kliens SDK-kat minden főbb programozási nyelvhez a külső API integrációk felgyorsításához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fusio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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