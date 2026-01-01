A Fusio egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú API-kezelő platform, amely API-átjáróként és backend-építőként is funkcionál. Lehetővé teszi adatbázistáblák, mikroszolgáltatások vagy egyedi logika REST API-ként való közzétételét boilerplate kód írása nélkül — támogatva a MySQL, PostgreSQL, MongoDB és más rendszereket. Egy beépített fejlesztői portál önkiszolgáló hozzáférést, API kulcskezelést és élő OpenAPI dokumentációt nyújt a külső fejlesztőknek. Az előfizetési csomagok és a sebességkorlátozás egyszerűvé teszik az API-k monetizálását.

Natív Model Context Protocol (MCP) támogatással a Fusio integrációs központként is szolgálhat AI ügynökök számára, közvetlenül LLM munkafolyamatokba kapcsolva adatait és szolgáltatásait. A VPS-en történő saját üzemeltetés az összes API forgalmat és üzleti logikát az Ön ellenőrzése alatt tartja.