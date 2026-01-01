Akár 69% kedvezmény a Vault szolgáltatásra

Telepítse a Vaultot egyetlen kattintással

Iparági szabványú titokkezelő platform az érzékeny hitelesítő adatok és tanúsítványok biztonságos tárolására, elérésére és forgatására.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Vaultot egyetlen kattintással

Válasszon VPS csomagot a Vault szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Vault

A HashiCorp Vault egy identitás-alapú titokkezelő platform. Központosítja az érzékeny adatok — API kulcsok, adatbázis jelszavak, tanúsítványok és tokenek — feletti irányítást a teljes infrastruktúrájában. A hitelesítő adatok konfigurációs fájlokban és környezeti változókban való szétszórása helyett a Vault egyetlen megbízható forrást biztosít. Ez minden hozzáférési esemény teljes audit naplózását tartalmazza.

A Vault támogatja az igény szerint generált dinamikus titkokat. Ezeket használat után automatikusan visszavonja. Ez drámaian csökkenti a kiszivárgott vagy hosszú élettartamú hitelesítő adatokból eredő kitettséget. A Vault saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen az Ön ellenőrzése alatt tartja a titokkezelési infrastruktúráját. Így egyetlen felhőszolgáltató sem fér hozzá a kulcsaihoz, az audit nyomvonalakhoz vagy az általuk védett alkalmazásokhoz.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Vault főbb funkciói

Dinamikus titkok

Igény szerint generáljon rövid élettartamú hitelesítő adatokat adatbázisokhoz és felhőszolgáltatásokhoz – automatikusan visszavonva egy konfigurálható TTL után, megszüntetve a hosszú élettartamú, kiszivárgott titkok kockázatát.

Titkosítás szolgáltatásként

Titkosítsa és fejtse vissza az alkalmazásadatokat a Vault API-n keresztül, anélkül, hogy közvetlenül kezelné a kriptográfiai kulcsokat. Így az érzékeny adatok védettek maradnak a tárolási réteg módosítása nélkül.

Teljes körű audit naplózás

Minden titkos olvasást, írást és törlést teljes azonosítóval és időbélyegzővel naplóznak, megváltoztathatatlan nyomvonalat biztosítva a megfelelőségi ellenőrzésekhez és az incidensek kivizsgálásához.

Több hitelesítési módszer

Hitelesítés tokenek, AppRole, GitHub, AWS IAM vagy Kubernetes szolgáltatásfiókok segítségével, integrálva a Vaultot meglévő identitás- és telepítési folyamataiba.

Titoklízing és TTL-ek

A titkokat élettartam-értékekkel adják ki, és programozottan megújíthatók vagy visszavonhatók. Ezáltal finomhangolt életciklus-vezérlést biztosítanak minden, a Vault által kezelt hitelesítő adat felett.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vault szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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