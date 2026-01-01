A HashiCorp Vault egy identitás-alapú titokkezelő platform. Központosítja az érzékeny adatok — API kulcsok, adatbázis jelszavak, tanúsítványok és tokenek — feletti irányítást a teljes infrastruktúrájában. A hitelesítő adatok konfigurációs fájlokban és környezeti változókban való szétszórása helyett a Vault egyetlen megbízható forrást biztosít. Ez minden hozzáférési esemény teljes audit naplózását tartalmazza.

A Vault támogatja az igény szerint generált dinamikus titkokat. Ezeket használat után automatikusan visszavonja. Ez drámaian csökkenti a kiszivárgott vagy hosszú élettartamú hitelesítő adatokból eredő kitettséget. A Vault saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen az Ön ellenőrzése alatt tartja a titokkezelési infrastruktúráját. Így egyetlen felhőszolgáltató sem fér hozzá a kulcsaihoz, az audit nyomvonalakhoz vagy az általuk védett alkalmazásokhoz.