Telepítse a Vaultot egyetlen kattintással
Iparági szabványú titokkezelő platform az érzékeny hitelesítő adatok és tanúsítványok biztonságos tárolására, elérésére és forgatására.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Vault
A HashiCorp Vault egy identitás-alapú titokkezelő platform. Központosítja az érzékeny adatok — API kulcsok, adatbázis jelszavak, tanúsítványok és tokenek — feletti irányítást a teljes infrastruktúrájában. A hitelesítő adatok konfigurációs fájlokban és környezeti változókban való szétszórása helyett a Vault egyetlen megbízható forrást biztosít. Ez minden hozzáférési esemény teljes audit naplózását tartalmazza.
A Vault támogatja az igény szerint generált dinamikus titkokat. Ezeket használat után automatikusan visszavonja. Ez drámaian csökkenti a kiszivárgott vagy hosszú élettartamú hitelesítő adatokból eredő kitettséget. A Vault saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen az Ön ellenőrzése alatt tartja a titokkezelési infrastruktúráját. Így egyetlen felhőszolgáltató sem fér hozzá a kulcsaihoz, az audit nyomvonalakhoz vagy az általuk védett alkalmazásokhoz.
A Vault főbb funkciói
Dinamikus titkok
Igény szerint generáljon rövid élettartamú hitelesítő adatokat adatbázisokhoz és felhőszolgáltatásokhoz – automatikusan visszavonva egy konfigurálható TTL után, megszüntetve a hosszú élettartamú, kiszivárgott titkok kockázatát.
Titkosítás szolgáltatásként
Titkosítsa és fejtse vissza az alkalmazásadatokat a Vault API-n keresztül, anélkül, hogy közvetlenül kezelné a kriptográfiai kulcsokat. Így az érzékeny adatok védettek maradnak a tárolási réteg módosítása nélkül.
Teljes körű audit naplózás
Minden titkos olvasást, írást és törlést teljes azonosítóval és időbélyegzővel naplóznak, megváltoztathatatlan nyomvonalat biztosítva a megfelelőségi ellenőrzésekhez és az incidensek kivizsgálásához.
Több hitelesítési módszer
Hitelesítés tokenek, AppRole, GitHub, AWS IAM vagy Kubernetes szolgáltatásfiókok segítségével, integrálva a Vaultot meglévő identitás- és telepítési folyamataiba.
Titoklízing és TTL-ek
A titkokat élettartam-értékekkel adják ki, és programozottan megújíthatók vagy visszavonhatók. Ezáltal finomhangolt életciklus-vezérlést biztosítanak minden, a Vault által kezelt hitelesítő adat felett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vault szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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