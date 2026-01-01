A Mathesar egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amely táblázatkezelő-szerű felületet biztosít bármely PostgreSQL adatbázishoz. Ahelyett, hogy lecserélné az adatbázisát, közvetlenül csatlakozik natív PostgreSQL szerepkörök és jogosultságok használatával. Így minden felhasználó pontosan azokat az adatokat látja, amelyekhez hozzáférési engedéllyel rendelkezik, anélkül, hogy külön identitásrétegre lenne szükség.

A Mathesar saját üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja az adatait. Emellett a nem műszaki csapattagoknak lehetőséget biztosít rekordok lekérdezésére, szűrésére és szerkesztésére egy ismerős rácsfelületen keresztül. A fejlesztők teljes hozzáféréssel rendelkeznek az alapul szolgáló Postgres sémához. Ez azt jelenti, hogy a Mathesar a meglévő eszközei mellett működik, ahelyett, hogy lecserélné azokat.