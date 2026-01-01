Telepítse a Mathesart egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, táblázatkezelő-szerű felület PostgreSQL adatbázisok felfedezéséhez és szerkesztéséhez SQL írása nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Mathesar szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mathesar
A Mathesar egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amely táblázatkezelő-szerű felületet biztosít bármely PostgreSQL adatbázishoz. Ahelyett, hogy lecserélné az adatbázisát, közvetlenül csatlakozik natív PostgreSQL szerepkörök és jogosultságok használatával. Így minden felhasználó pontosan azokat az adatokat látja, amelyekhez hozzáférési engedéllyel rendelkezik, anélkül, hogy külön identitásrétegre lenne szükség.
A Mathesar saját üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja az adatait. Emellett a nem műszaki csapattagoknak lehetőséget biztosít rekordok lekérdezésére, szűrésére és szerkesztésére egy ismerős rácsfelületen keresztül. A fejlesztők teljes hozzáféréssel rendelkeznek az alapul szolgáló Postgres sémához. Ez azt jelenti, hogy a Mathesar a meglévő eszközei mellett működik, ahelyett, hogy lecserélné azokat.
A Mathesar főbb funkciói
Táblázatszerű szerkesztés
Böngésszen, szűrjön, rendezzen és szerkesszen sorokat bármely táblázatban egy ismerős rácson keresztül — nincs szükség SQL-re vagy adatbázis kliensre.
Vizuális lekérdezés-készítő
Készítsen lekérdezéseket összekapcsolásokkal, aggregációkkal és szűrőkkel egy pont-és-kattintásos felületen keresztül, amely szinkronban marad a Postgres sémájával.
Natív hozzáférés-vezérlés
A Mathesar valódi PostgreSQL szerepköröket és jogosultságokat használ, így amit a felhasználók láthatnak és szerkeszthetnek, azt mindig az adatbázis saját biztonsági szabályai irányítják.
CSV importálás és exportálás
Töltsön fel CSV vagy TSV fájlokat közvetlenül táblákba, vagy exportáljon bármilyen nézetet táblázatba offline elemzéshez.
Megosztható adatűrlapok
Készítsen egyszerű beviteli űrlapokat, amelyek lehetővé teszik a munkatársak számára, hogy sorokat adjanak hozzá egy táblázathoz anélkül, hogy felfednék a teljes adatbázis-felületet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mathesar szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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