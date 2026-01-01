Telepítse a LibreBookingot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú erőforrás-ütemező és foglalási rendszer szobák, berendezések és megosztott szervezeti eszközök számára.
Válasszon VPS csomagot a LibreBooking szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibreBooking
A LibreBooking a Booked Scheduler közösség által fejlesztett változata. Bármely webböngészőből önkiszolgáló foglalási pultot hoz létre szobák, járművek, laborfelszerelések, sportlétesítmények vagy bármely más megosztott erőforrás számára. A naptár stílusú rendelkezésre állási nézetek, az ismétlődő foglalások, a jóváhagyási munkafolyamatok és a kvóták segítségével a szervezetek strukturált foglalási rendszerre válthatnak. Így kiválthatják a táblázatokat és a megosztott beérkező leveleket.
A LibreBooking saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a foglalási adatokat, a tagok elérhetőségi adatait és a használati előzményeket. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nincs függőség harmadik féltől származó SaaS naptáraktól. A mellékelt MariaDB adatbázis minden foglalást, csoportot és kiegészítő definíciót megőriz az újraindítások során.
A LibreBooking főbb funkciói
Erőforrás-foglalások
Foglaljon szobákat, felszereléseket és megosztott eszközöket naptár-stílusú nézetekben, napi, heti és havi elrendezésekkel.
Ismétlődő foglalások
Ütemezzen napi, heti vagy havi ismétlődő foglalásokat ütközésészleléssel és végdátum-szabályozással.
Jóváhagyási munkafolyamatok
Az erőforrás-adminisztrátoroknak jóvá kell hagyniuk a foglalásokat, mielőtt azok hatályba lépnek, minden lépésnél e-mail értesítésekkel.
Csoportok és engedélyek
Rendeljen felhasználókat csoportokhoz, biztosítson erőforrásonkénti hozzáférést, és érvényesítsen foglalási kvótákat a nagy keresletű erőforrások méltányos elosztásának fenntartásához.
Kiegészítők és bővítmények
Csatoljon korlátozott számú kiegészítőket, például projektorokat vagy mikrofonokat a foglalásokhoz, hogy a készlet szinkronban maradjon.
REST API és jelentések
Integrálódjon külső rendszerekkel a REST API-n keresztül, és kérjen le kihasználtsági jelentéseket a kapacitástervezés megalapozásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreBooking szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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