A LibreBooking a Booked Scheduler közösség által fejlesztett változata. Bármely webböngészőből önkiszolgáló foglalási pultot hoz létre szobák, járművek, laborfelszerelések, sportlétesítmények vagy bármely más megosztott erőforrás számára. A naptár stílusú rendelkezésre állási nézetek, az ismétlődő foglalások, a jóváhagyási munkafolyamatok és a kvóták segítségével a szervezetek strukturált foglalási rendszerre válthatnak. Így kiválthatják a táblázatokat és a megosztott beérkező leveleket.

A LibreBooking saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a foglalási adatokat, a tagok elérhetőségi adatait és a használati előzményeket. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nincs függőség harmadik féltől származó SaaS naptáraktól. A mellékelt MariaDB adatbázis minden foglalást, csoportot és kiegészítő definíciót megőriz az újraindítások során.