Telepítse a Pulse-t egyetlen kattintással.
Valós idejű felügyeleti irányítópult Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker és Kubernetes számára, riasztásokkal és előzményadatokkal.
Válasszon VPS csomagot a Pulse szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pulse
A Pulse egy nyílt forráskódú, valós idejű megfigyelő műszerfal, amely egységes áttekintést nyújt a Proxmox VE klaszterekről, Proxmox Backup Server példányokról, Docker hosztokról és Kubernetes munkaterhelésekről. Folyamatosan lekérdezi az összes csatlakoztatott csomópontot. A CPU, memória, tárhely és hálózati metrikákat egy gyors webes felületre továbbítja. Így azonnal észlelheti a virtuális gépeken, konténereken vagy biztonsági mentési adattárakon jelentkező terhelést, még mielőtt egy leállás bekövetkezne.
Mivel a Pulse saját üzemeltetésű, minden hitelesítő adat és metrika az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Nincs harmadik féltől származó telemetria és csomópontonkénti licencelés. Saját VPS-en futtatva a műszerfal elérhető marad akkor is, ha egy megfigyelt hoszt problémákkal küzd. A konfigurálható küszöbérték-riasztások e-mailben, webhookon vagy chaten értesítik Önt, mielőtt a kisebb problémák leállássá válnának.
A Pulse főbb funkciói
Egységes Proxmox nézet
Figyelje a több Proxmox VE fürtöt és Proxmox Backup Server példányt egy irányítópultról, VM-enkénti, konténerenkénti és adattáronkénti metrikákkal.
Valós idejű streaming metrikák
Élő CPU, memória, lemez és hálózati adatok folyamatosan frissülnek WebSocketen keresztül, így azonnal láthatja a terhelés változásait, amint azok bekövetkeznek.
Docker és Kubernetes monitoring
Kövesse nyomon a konténerek és podok erőforrás-használatát a Proxmox gazdagépei mellett, az egységes áttekintés érdekében a virtuális gépek és konténerek között.
Konfigurálható küszöbérték riasztások
Korlátozza a CPU-t, memóriát, tárhelyet vagy hőmérsékletet, és kapjon értesítést e-mailben, webhookon vagy chaten, mielőtt a problémák súlyosbodnának.
Ügynök nélküli API lekérdezés
A Pulse API tokenek segítségével csatlakozik a Proxmoxhoz, így nincs szükség semmi extra telepítésére az általa figyelt csomópontokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pulse szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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