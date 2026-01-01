A Pulse egy nyílt forráskódú, valós idejű megfigyelő műszerfal, amely egységes áttekintést nyújt a Proxmox VE klaszterekről, Proxmox Backup Server példányokról, Docker hosztokról és Kubernetes munkaterhelésekről. Folyamatosan lekérdezi az összes csatlakoztatott csomópontot. A CPU, memória, tárhely és hálózati metrikákat egy gyors webes felületre továbbítja. Így azonnal észlelheti a virtuális gépeken, konténereken vagy biztonsági mentési adattárakon jelentkező terhelést, még mielőtt egy leállás bekövetkezne.

Mivel a Pulse saját üzemeltetésű, minden hitelesítő adat és metrika az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Nincs harmadik féltől származó telemetria és csomópontonkénti licencelés. Saját VPS-en futtatva a műszerfal elérhető marad akkor is, ha egy megfigyelt hoszt problémákkal küzd. A konfigurálható küszöbérték-riasztások e-mailben, webhookon vagy chaten értesítik Önt, mielőtt a kisebb problémák leállássá válnának.