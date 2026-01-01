Telepítse a Hollama-t egykattintásos telepítéssel.
Minimális webes felület az Ollama és OpenAI modellekkel való csevegéshez, amely minden beszélgetést tárol a böngészőben.
Válasszon VPS csomagot a Hollama szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hollama
A Hollama egy fókuszált chat kliens nagy nyelvi modellekhez. Közvetlenül a böngészőből csatlakozik egy vagy több Ollama szerverhez, illetve OpenAI-kompatibilis végponthoz, vagy egyszerre mindkettőhöz. Nincs központi adatbázis, fiókrendszer és telemetria sem. A munkamenetek, promptok, beállítások és API kulcsok mind a böngésző helyi tárhelyén élnek, és soha nem érintik a UI-t hosztoló szervert.
A Hollama saját üzemeltetése egy VPS-en egy kis csapatnak egyetlen, mindig elérhető URL-t biztosít. Ezen keresztül kommunikálhatnak privát Ollama modellekkel vagy megosztott OpenAI kulcsokkal. A felület tiszta, szerkesztő-stílusú, hosszú promptokhoz, érvelő modellekhez és kód-intenzív beszélgetésekhez tervezve.
A Hollama főbb funkciói
Ollama és OpenAI
Csatlakozzon helyi Ollama szerverekhez, OpenAI-hoz vagy bármely OpenAI-kompatibilis végponthoz és váltson közöttük egyetlen munkameneten belül.
Többszerveres támogatás
Regisztráljon több Ollama és OpenAI szervert egyszerre, és irányítson minden munkamenetet egy másik háttérrendszerre anélkül, hogy újra konfigurálná az alkalmazást.
Böngésző helyi tárhelye
Minden munkamenet, prompt, beállítás és API kulcs a böngésző helyi tárhelyén tárolódik. A csevegések soha nem kerülnek a VPS-re vagy harmadik fél szerverére.
Szerkesztői minőségű promptok
Nagyméretű prompt mezők kódszerkesztő funkciókkal, Markdown rendereléssel, szintaxiskiemeléssel és KaTeX matematikai jelöléssel, technikai munkához tervezve.
Gondolkodás és vízió
Első osztályú támogatás érvelési modellekhez és látásmodellekhez képi bemenetekkel, ideális újabb Ollama és OpenAI kiadásokhoz.
Importálás és exportálás
Készítsen biztonsági mentést vagy helyezzen át munkameneteket eszközök között a beépített importáló és exportáló eszközzel, így a böngésző tárhelye soha nem jelent korlátozást.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hollama szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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