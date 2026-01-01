A Hollama egy fókuszált chat kliens nagy nyelvi modellekhez. Közvetlenül a böngészőből csatlakozik egy vagy több Ollama szerverhez, illetve OpenAI-kompatibilis végponthoz, vagy egyszerre mindkettőhöz. Nincs központi adatbázis, fiókrendszer és telemetria sem. A munkamenetek, promptok, beállítások és API kulcsok mind a böngésző helyi tárhelyén élnek, és soha nem érintik a UI-t hosztoló szervert.

A Hollama saját üzemeltetése egy VPS-en egy kis csapatnak egyetlen, mindig elérhető URL-t biztosít. Ezen keresztül kommunikálhatnak privát Ollama modellekkel vagy megosztott OpenAI kulcsokkal. A felület tiszta, szerkesztő-stílusú, hosszú promptokhoz, érvelő modellekhez és kód-intenzív beszélgetésekhez tervezve.