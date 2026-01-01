A SurrealDB egy modern, Rust nyelven írt többmodelles adatbázis. Egyesíti a dokumentum-, gráf-, relációs, idősoros, térinformatikai és vektoradatokat egyetlen motorba. Ez a motor a SurrealQL-en keresztül érhető el. A SurrealQL egy SQL-szerű lekérdezőnyelv, mely rugalmasságot biztosít a fejlesztőknek, anélkül, hogy több speciális adatbázist kellene kezelniük.

A SurrealDB natívan támogatja a valós idejű élő lekérdezéseket, a sorszintű engedélyeket és az adatbázisba épített hitelesítést. Így adatbázisként és backend-as-a-service-ként is funkcionálhat webes és mobilalkalmazások számára.

A SurrealDB saját üzemeltetése a VPS-en erőteljes többmodelles adatbázist biztosít a fejlesztőknek és kis csapatoknak. Ez elkerüli a SurrealDB Cloud lekérdezésenkénti árazását. Az egybináris architektúra egyszerűsíti a telepítést és az üzemeltetést, összehasonlítva a külön adatbázisok futtatásával dokumentum-, gráf- és idősoros feladatokhoz.