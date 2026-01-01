Telepítse a SurrealDB-t egykattintásos telepítéssel.
Többmodelles adatbázis, amely dokumentum-, gráf-, relációs, idősoros, térinformatikai és vektoradatokat egyesít egyetlen SQL-szerű lekérdezőnyelv segítségével.
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Erre jó a SurrealDB
A SurrealDB egy modern, Rust nyelven írt többmodelles adatbázis. Egyesíti a dokumentum-, gráf-, relációs, idősoros, térinformatikai és vektoradatokat egyetlen motorba. Ez a motor a SurrealQL-en keresztül érhető el. A SurrealQL egy SQL-szerű lekérdezőnyelv, mely rugalmasságot biztosít a fejlesztőknek, anélkül, hogy több speciális adatbázist kellene kezelniük.
A SurrealDB natívan támogatja a valós idejű élő lekérdezéseket, a sorszintű engedélyeket és az adatbázisba épített hitelesítést. Így adatbázisként és backend-as-a-service-ként is funkcionálhat webes és mobilalkalmazások számára.
A SurrealDB saját üzemeltetése a VPS-en erőteljes többmodelles adatbázist biztosít a fejlesztőknek és kis csapatoknak. Ez elkerüli a SurrealDB Cloud lekérdezésenkénti árazását. Az egybináris architektúra egyszerűsíti a telepítést és az üzemeltetést, összehasonlítva a külön adatbázisok futtatásával dokumentum-, gráf- és idősoros feladatokhoz.
A SurrealDB főbb funkciói
Többmodelles adattípusok
Tároljon dokumentumokat, gráfokat, relációs sorokat, idősorokat, geotérbeli adatokat és vektorokat ugyanabban az adatbázisban, külön szolgáltatások nélkül minden egyes modellhez.
SurrealQL lekérdező nyelv
SQL-szerű lekérdezőnyelv, kiterjesztésekkel a gráfbejáráshoz, vektoros kereséshez, geotérbeli operátorokhoz és a sémába beépített számított mezőkhöz.
Valós idejű élő lekérdezések
Feliratkozás élő lekérdezési eredményekre WebSocketen keresztül valós idejű felhasználói felület frissítésekhez, lekérdezés vagy külső eseménybusz infrastruktúra nélkül.
Sorszintű biztonság
A sémába beépített részletes engedélyek lehetővé teszik, hogy az adatbázist biztonságosan, közvetlenül tegye elérhetővé webes és mobil kliensek számára, köztes API réteg nélkül.
Beágyazott auth
A beépített felhasználói, hatókör- és JWT-alapú hitelesítés teszi a SurrealDB-t használhatóvá backend-szolgáltatásként prototípus alkalmazásokhoz.
Több lekérdezési felület
Lekérdezés HTTP REST, WebSocket protokollokon, natív klienskönyvtárakkal (JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, PHP) — vagy közvetlenül a SurrealQL CLI-n át.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SurrealDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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