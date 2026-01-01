A Bluesky PDS (Personal Data Server) az alapvető összetevője a Bluesky közösségi hálózatban való részvételhez a saját feltételei szerint.

Az AT Protocolra épülve tárolja a közösségi gráfját, bejegyzéseit és médiáját. Kezeli a decentralizált identitását (DID), és szinkronizálódik a szélesebb Bluesky hálózattal. Mindezt anélkül teszi, hogy egyetlen cégtől vagy platformtól függne.

A saját PDS futtatása azt jelenti, hogy a tartalma és a követői kapcsolatai hordozhatók. Ha valaha is tárhelyszolgáltatót vált, adatai Önnel együtt költöznek. Ez a telepítés magában foglalja a tartós tárolást és a pdsadmin felügyeleti eszközt. Teljesen integrálódik a Bluesky relay és app view szolgáltatásokkal. Így bármilyen Bluesky-kompatibilis klienst azonnal használhat a beállítás után.