Telepítse a Bluesky PDS-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű személyes adatszerver a Bluesky hálózathoz, amely teljes tulajdonjogot biztosít a közösségi identitása és tartalma felett.
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Erre jó a Bluesky PDS
A Bluesky PDS (Personal Data Server) az alapvető összetevője a Bluesky közösségi hálózatban való részvételhez a saját feltételei szerint.
Az AT Protocolra épülve tárolja a közösségi gráfját, bejegyzéseit és médiáját. Kezeli a decentralizált identitását (DID), és szinkronizálódik a szélesebb Bluesky hálózattal. Mindezt anélkül teszi, hogy egyetlen cégtől vagy platformtól függne.
A saját PDS futtatása azt jelenti, hogy a tartalma és a követői kapcsolatai hordozhatók. Ha valaha is tárhelyszolgáltatót vált, adatai Önnel együtt költöznek. Ez a telepítés magában foglalja a tartós tárolást és a pdsadmin felügyeleti eszközt. Teljesen integrálódik a Bluesky relay és app view szolgáltatásokkal. Így bármilyen Bluesky-kompatibilis klienst azonnal használhat a beállítás után.
A Bluesky PDS főbb funkciói
Teljes adattulajdonjog
Bejegyzései, kedvelései és közösségi gráfja saját szerverén tárolódnak az AT protokoll alatt, ezáltal teljesen hordozhatóvá válnak és függetlenné bármely egyedi platformtól.
Decentralizált identitás
A PDS kezeli a DID-jét (Decentralizált azonosító), ezzel egy tartós, önrendelkező identitást biztosítva Önnek, amelyet egy harmadik fél szolgáltatása nem vonhat vissza.
Egyedi domain kezelés
Tárolja Bluesky azonosítóját saját domainjén, megerősítve identitását és egyértelműen a sajátjává téve jelenlétét.
Teljes hálózati kompatibilitás
Automatikusan szinkronizálódik a Bluesky relével, így a tartalmad megjelenik a globális hírfolyamban, és bármely Bluesky kliensről vagy alkalmazásból elérhető.
Beépített adminisztrációs eszközök
A mellékelt pdsadmin eszköz lehetővé teszi a fiókok kezelését, a kulcsok rotálását és a szerveradminisztrációs feladatok kezelését közvetlenül a parancssorból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bluesky PDS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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