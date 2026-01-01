Telepítse a TubeArchivistot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű YouTube archiváló, amely letölti, indexeli és streameli a videógyűjteményét a saját szerveréről.
Válasszon VPS csomagot a TubeArchivist szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TubeArchivist
A TubeArchivist egy önhostolt YouTube archiváló platform, amely a videógyűjteményét saját irányítása alá helyezi. Feliratkozik csatornákra, és automatikusan letölt videókat a yt-dlp segítségével. Az Elasticsearch-csel mindent indexel, így kereshet a címek, leírások, feliratok és megjegyzések között. A videók egy beépített webes lejátszón keresztül érhetők el, megtekintési előzményekkel és haladáskövetéssel. Letöltés után nincs szükség YouTube fiókra vagy internetkapcsolatra.
Az egyszeri letöltőeszközökkel ellentétben a TubeArchivist folyamatosan fut a háttérben. Megőrzi a metaadatokat, bélyegképeket, feliratokat és megjegyzéseket minden videófájl mellett. Integrálódik a Jellyfin és Plex rendszerekkel azoknak a médiaszerver-felhasználóknak, akik az archívumukat más tartalmakkal együtt szeretnék tárolni.
A TubeArchivist főbb funkciói
Csatorna-előfizetések
Iratkozz fel YouTube-csatornákra, és automatikusan töltsd le az új feltöltéseket ütemezetten, naprakészen tartva az archívumodat kézi beavatkozás nélkül.
Teljes szöveges keresés
Az Elasticsearch indexeli a videók címeit, leírásait, feliratait és megjegyzéseit. Így azonnal megtalálhatja bármely videót a teljes könyvtárában kulcsszó alapján.
SponsorBlock integráció
Automatikusan átugorja a szponzorált szegmenseket, a bevezetőket, a kivezetőket és a felesleges részeket lejátszás közben, közösségi forrásból származó SponsorBlock adatok felhasználásával.
Jellyfin és Plex exportálás
A Jellyfin és Plex társbővítményei segítségével közvetlenül a meglévő médiaszerverén belül böngészhet a TubeArchivist könyvtárában.
Felirat archiválás
Letölti és indexeli a feliratokat minden archivált videóhoz, lehetővé téve a kulcsszavas keresést a beszélt tartalomban a teljes gyűjteményében.
Hozzászólások archiválása
Opcionálisan archiválja az egyes videók teljes hozzászólásláncát a médiafájl mellett, megőrizve a közösségi kontextust, amelyet a YouTube eltávolíthat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TubeArchivist szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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