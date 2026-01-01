A TubeArchivist egy önhostolt YouTube archiváló platform, amely a videógyűjteményét saját irányítása alá helyezi. Feliratkozik csatornákra, és automatikusan letölt videókat a yt-dlp segítségével. Az Elasticsearch-csel mindent indexel, így kereshet a címek, leírások, feliratok és megjegyzések között. A videók egy beépített webes lejátszón keresztül érhetők el, megtekintési előzményekkel és haladáskövetéssel. Letöltés után nincs szükség YouTube fiókra vagy internetkapcsolatra.

Az egyszeri letöltőeszközökkel ellentétben a TubeArchivist folyamatosan fut a háttérben. Megőrzi a metaadatokat, bélyegképeket, feliratokat és megjegyzéseket minden videófájl mellett. Integrálódik a Jellyfin és Plex rendszerekkel azoknak a médiaszerver-felhasználóknak, akik az archívumukat más tartalmakkal együtt szeretnék tárolni.