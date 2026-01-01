Telepítse a Jenkinst egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú automatizálási szerver CI/CD pipeline-ok építéséhez 1 800-nál több bővítményintegrációval.
Válasszon VPS csomagot a Jenkins szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Jenkins
A Jenkins a világ vezető nyílt forráskódú automatizálási szervere, amelyet fejlesztőcsapatok milliói használnak a folyamatos integrációs és folyamatos szállítási pipeline-ok működtetésére. Több mint 1800 bővítménnyel a Jenkins integrálható szinte minden modern szoftverfejlesztési eszközzel – a Git-től és GitHub-tól a Docker-en, Kubernetes-en, AWS-en át és azon túl.
A Jenkins saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált build erőforrásokat biztosít. Nincs percenkénti díjazás, nincsenek végrehajtási időkorlátok, és teljes kontrollt kap a build környezet felett. Telepítsen bármilyen SDK-t, fordítót vagy függőséget, amire projektjeinek szüksége van, platformkorlátozások nélkül.
A Jenkins főbb funkciói
Folyamat kódként
Határozza meg a CI/CD munkafolyamatokat egy verziókövetett Jenkinsfile-ban, így az automatizálás reprodukálhatóvá és felülvizsgálhatóvá válik az alkalmazáskódja mellett.
1 800+ bővítmények
Integrálja a Jenkinst a GitHubbal, a GitLabbel, a Dockerrel, a Kubernetes-szel, az AWS-sel, a Slackkel és gyakorlatilag bármilyen eszközzel, amelytől a fejlesztési munkafolyamata függ.
Elosztott összeállítások
Ossza szét a buildeket több ügynök között párhuzamos végrehajtáshoz, jelentősen csökkentve a visszajelzési időt nagyméretű tesztcsomagok esetén.
Szerepalapú hozzáférés-vezérlés
Csapathozzáférés kezelése finomhangolt engedélyekkel, támogatva az LDAP, Active Directory, OAuth és SAML hitelesítési szolgáltatókat.
Ütemezett és indított buildek
Futtasson buildeket cron ütemezések, Git webhookok, upstream feladatok befejezése vagy kézi jóváhagyási kapuk alapján, hogy illeszkedjen bármilyen kiadási munkafolyamathoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jenkins szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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