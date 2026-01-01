A Jenkins a világ vezető nyílt forráskódú automatizálási szervere, amelyet fejlesztőcsapatok milliói használnak a folyamatos integrációs és folyamatos szállítási pipeline-ok működtetésére. Több mint 1800 bővítménnyel a Jenkins integrálható szinte minden modern szoftverfejlesztési eszközzel – a Git-től és GitHub-tól a Docker-en, Kubernetes-en, AWS-en át és azon túl.

A Jenkins saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált build erőforrásokat biztosít. Nincs percenkénti díjazás, nincsenek végrehajtási időkorlátok, és teljes kontrollt kap a build környezet felett. Telepítsen bármilyen SDK-t, fordítót vagy függőséget, amire projektjeinek szüksége van, platformkorlátozások nélkül.