A Jellyswarrm egy nyílt forráskódú aggregációs proxy, amely több Jellyfin szervert egyesít egyetlen végpont mögött, és egyetlen szerverként jeleníti meg a könyvtárakat, felhasználókat és lejátszást.

Családok és baráti társaságok számára készült. Az ő filmjeik, műsoraik és zenéik külön gépeken vagy hálózatokon vannak, de egyetlen helyen szeretnének mindent böngészni és lejátszani.

Mivel natívan kezeli a Jellyfin API-t, a meglévő mobil, TV és asztali kliensek újrakonfigurálás nélkül is működnek. A Jellyswarrm saját üzemeltetése VPS-en stabil nyilvános belépési pontot biztosít, amely VPN-ek vagy SMB megosztások nélkül köti össze a távoli Jellyfin példányokat. A transzkódolás továbbra is azon a forrásszerveren történik, amely a média tulajdonosa.