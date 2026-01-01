Telepítse a Jellyswarrmot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fordított proxy, amely több Jellyfin szervert egyesít egyetlen egységes médiakönyvtárba.
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Erre jó a Jellyswarrm
A Jellyswarrm egy nyílt forráskódú aggregációs proxy, amely több Jellyfin szervert egyesít egyetlen végpont mögött, és egyetlen szerverként jeleníti meg a könyvtárakat, felhasználókat és lejátszást.
Családok és baráti társaságok számára készült. Az ő filmjeik, műsoraik és zenéik külön gépeken vagy hálózatokon vannak, de egyetlen helyen szeretnének mindent böngészni és lejátszani.
Mivel natívan kezeli a Jellyfin API-t, a meglévő mobil, TV és asztali kliensek újrakonfigurálás nélkül is működnek. A Jellyswarrm saját üzemeltetése VPS-en stabil nyilvános belépési pontot biztosít, amely VPN-ek vagy SMB megosztások nélkül köti össze a távoli Jellyfin példányokat. A transzkódolás továbbra is azon a forrásszerveren történik, amely a média tulajdonosa.
A Jellyswarrm főbb funkciói
Egységes könyvtár nézet
Böngésszen filmeket, műsorokat és zenéket minden csatlakoztatott Jellyfin szerverről egyetlen könyvtárnézetben, összevont Következő és Legutóbb Hozzáadott sorokkal.
Közvetlen felfelé irányuló lejátszás
Az adatfolyamok közvetlenül a forrás Jellyfin szerverről érkeznek, így az átkódolás és a sávszélesség a médiát birtokló gépen marad.
Jellyfin API kompatibilis
Az ügyfelek számára normál Jellyfin szerverként látszik, így a meglévő Android, iOS, Roku, Fire TV és Apple TV alkalmazások változtatás nélkül működnek.
Szerverek közötti felhasználó-leképezés
Kapcsolja össze a fiókokat több upstream szerveren keresztül, így minden néző egyszer jelentkezik be, és mindenhol látja azokat a könyvtárakat, amelyekhez hozzáfér.
Szerver föderáció
Az összekapcsolt Jellyfin példányok közötti automatikus felhasználói szinkronizálás manuális fiókkezelés nélkül összehangolja a hitelesítő adatokat és a hozzáférést.
Személyes felhasználói irányítópult
A beépített felhasználói oldal lehetővé teszi a nézőknek, hogy egyetlen webes felületről kezeljék a felsőbb szintű hitelesítő adataikat és a csatlakoztatott könyvtáraikat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jellyswarrm szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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