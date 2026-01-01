Telepítse a COPS-ot egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú PHP OPDS és HTML szerver a Calibre e-könyv könyvtárához, optimalizálva közös tárhelyre és alacsony erőforrás-igényű rendszerekre.
Válasszon VPS csomagot a COPS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a COPS
A COPS (Calibre OPDS PHP Server) egy gyors, csak olvasható alternatíva a beépített Calibre tartalomkiszolgálóhoz. Egy meglévő Calibre könyvtárat — a szabványos
metadata.db fájlt — tesz elérhetővé. Ezt egy egyszerű HTML felületen keresztül biztosítja a böngészők számára. Emellett egy OPDS feedet is nyújt az e-könyv olvasók, mint például a Moon+ Reader, KyBook, Aldiko és Marvin számára. Mivel egyszerű PHP-n fut, saját adatbázis nélkül, szerény hardveren is reszponzív marad, és másodpercek alatt elindul.
A COPS saját üzemeltetése egy VPS-en gyors katalógus végpontot biztosít a mobil e-könyv olvasók számára. Ehhez nem szükséges egy Calibre asztali példányt futtatni. Természetesen párosul a Calibre-Web-bel azoknak a felhasználóknak, akik egy csak olvasható nyilvános katalógust szeretnének. Ez elkülönül a teljes kezelőfelületüktől.
A COPS főbb funkciói
Natív OPDS feed
Beépített OPDS 1.1 katalógus, így a mobil olvasóalkalmazások azonnal böngészhetnek, kereshetnek és letölthetnek a Calibre könyvtárából.
Olvas Calibre metadata.db-t
Közvetlenül ugyanazt az SQLite adatbázist használja, mint a Calibre — nincs importálás, nincs duplikált könyvtár, nincs szinkronizálási lépés.
Kis erőforrásigény
Tiszta PHP külső adatbázis nélkül, így gyors marad kis VPS csomagokon, és több ezer címet tartalmazó könyvtárakat kezel.
Böngészőbeli olvasó
EPUB fájlokat olvas be közvetlenül a böngészőben a Monocle segítségével, így a felhasználók letöltés nélkül is megtekinthetik a könyveket.
Egyéni témák és konfiguráció
Példányonként állítható a
local.php fájlon keresztül – válasszon témát, állítson be oldalméretet, korlátozza a hozzáférést, vagy tegyen közzé egyszerre több adatbázist.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a COPS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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