A COPS (Calibre OPDS PHP Server) egy gyors, csak olvasható alternatíva a beépített Calibre tartalomkiszolgálóhoz. Egy meglévő Calibre könyvtárat — a szabványos metadata.db fájlt — tesz elérhetővé. Ezt egy egyszerű HTML felületen keresztül biztosítja a böngészők számára. Emellett egy OPDS feedet is nyújt az e-könyv olvasók, mint például a Moon+ Reader, KyBook, Aldiko és Marvin számára. Mivel egyszerű PHP-n fut, saját adatbázis nélkül, szerény hardveren is reszponzív marad, és másodpercek alatt elindul.

A COPS saját üzemeltetése egy VPS-en gyors katalógus végpontot biztosít a mobil e-könyv olvasók számára. Ehhez nem szükséges egy Calibre asztali példányt futtatni. Természetesen párosul a Calibre-Web-bel azoknak a felhasználóknak, akik egy csak olvasható nyilvános katalógust szeretnének. Ez elkülönül a teljes kezelőfelületüktől.