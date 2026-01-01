Telepítse az Owncastet egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű élő közvetítés és csevegőszerver — közvetítsen élő videót a saját feltételei szerint, anélkül, hogy a Twitchre vagy a YouTube-ra támaszkodna.
Válasszon VPS csomagot a Owncast szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Owncast
Az Owncast egy ingyenes, nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű élő közvetítési és chat szerver, amely teljes irányítást biztosít a sugárzásai felett. Ez felváltja az olyan kereskedelmi platformokat, mint a Twitch vagy a YouTube Live, egy saját dedikált streammel. Itt Ön szabja meg a szabályokat, birtokolja a közönségkapcsolatot, és minden tartalmat, valamint nézői adatot a saját szerverén tárolja.
Az Owncast kompatibilis a szabványos RTMP sugárzó szoftverekkel, mint az OBS, Streamlabs és XSplit. Így azokkal az eszközökkel működik, amelyeket a streamerek már ismernek és használnak. Az Owncast integrálódik a Fediverse-szel is az ActivityPub-on keresztül. Így a Mastodon és más decentralizált platformok felhasználói követhetik Önt, és értesítéseket kaphatnak az élő adásokról. Mindehhez nem szükséges fiókot létrehozniuk az Ön oldalán.
A Owncast főbb funkciói
RTMP sugárzás
Közvetlenül csatlakozhat OBS-ből, Streamlabs-ből vagy bármilyen RTMP-kompatibilis kódolóból — nincs szükség saját fejlesztésű beépülő modulokra vagy szoftveres változtatásokra.
Beépített élő chat
Az integrált valós idejű chat lehetővé teszi a nézőknek, hogy a közvetítés során interakcióba lépjenek, harmadik féltől származó widgetek vagy külső chat szolgáltatások nélkül.
Fediverse integráció
Az ActivityPub támogatás révén a Mastodon és más Fediverse felhasználók követhetik az adatfolyamodat, és élő adás értesítéseket kaphatnak, növelve ezzel elérésedet a decentralizált hálózatokon.
Egyedi márkaépítés
Állítsa be saját nevét, logóját, leírását és közösségi média linkjeit, hogy a stream oldala tükrözze az identitását, ne egy általános platform sablont.
Stream felvétel
Opcionálisan mentse a közvetítéseket helyben az igény szerinti visszajátszáshoz, így a nézők hozzáférhetnek a tartalmához még az élő közvetítés befejezése után is.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Owncast szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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