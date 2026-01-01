Az Owncast egy ingyenes, nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű élő közvetítési és chat szerver, amely teljes irányítást biztosít a sugárzásai felett. Ez felváltja az olyan kereskedelmi platformokat, mint a Twitch vagy a YouTube Live, egy saját dedikált streammel. Itt Ön szabja meg a szabályokat, birtokolja a közönségkapcsolatot, és minden tartalmat, valamint nézői adatot a saját szerverén tárolja.

Az Owncast kompatibilis a szabványos RTMP sugárzó szoftverekkel, mint az OBS, Streamlabs és XSplit. Így azokkal az eszközökkel működik, amelyeket a streamerek már ismernek és használnak. Az Owncast integrálódik a Fediverse-szel is az ActivityPub-on keresztül. Így a Mastodon és más decentralizált platformok felhasználói követhetik Önt, és értesítéseket kaphatnak az élő adásokról. Mindehhez nem szükséges fiókot létrehozniuk az Ön oldalán.