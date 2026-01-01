A KitchenOwl egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű bevásárlólista, recept- és étkezéstervező alkalmazás háztartások számára. A Flask backend egy Flutter webes és mobil UI-val működik együtt. Ez valós időben szinkronizálja a bevásárlólistákat, a kamra készletet és a mentett recepteket a háztartás minden tagjának eszközei között. Így a telefonok az üzletben, a tabletek a konyhában, a laptopok pedig bárhol máshol használhatók.

A KitchenOwl saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy vásárlási szokásai, receptgyűjteményei és háztartási rutinjai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradjanak. Így elkerülhető, hogy egy ingyenes SaaS szolgáltatás monetizálja a fogyasztói vásárlási adatokat. Az egykonténeres telepítés SQLite-ot használ az alacsony erőforrás-felhasználásért. Korlátlan számú háztartást és receptet támogat. Emellett integrálódik az iOS és Android mobilalkalmazásokkal az üzleten belüli listaszerkesztéshez.