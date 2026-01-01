Telepítse a KitchenOwl-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű megosztott bevásárlólista, receptkezelő és étrendtervező, amely szinkronban tartja az egész háztartást bármely eszközről.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a KitchenOwl
A KitchenOwl egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű bevásárlólista, recept- és étkezéstervező alkalmazás háztartások számára. A Flask backend egy Flutter webes és mobil UI-val működik együtt. Ez valós időben szinkronizálja a bevásárlólistákat, a kamra készletet és a mentett recepteket a háztartás minden tagjának eszközei között. Így a telefonok az üzletben, a tabletek a konyhában, a laptopok pedig bárhol máshol használhatók.
A KitchenOwl saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy vásárlási szokásai, receptgyűjteményei és háztartási rutinjai az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradjanak. Így elkerülhető, hogy egy ingyenes SaaS szolgáltatás monetizálja a fogyasztói vásárlási adatokat. Az egykonténeres telepítés SQLite-ot használ az alacsony erőforrás-felhasználásért. Korlátlan számú háztartást és receptet támogat. Emellett integrálódik az iOS és Android mobilalkalmazásokkal az üzleten belüli listaszerkesztéshez.
A KitchenOwl főbb funkciói
Közös bevásárlólisták
Valós idejű szinkronizált bevásárlólisták telefonok, táblagépek és laptopok között, hogy mindenki ugyanazt a listát lássa vásárlás vagy tervezés közben.
Receptek és étkezéstervezés
Receptek mentése (vagy importálás URL-ekről), ételek tervezése naptárban és automatikus bevásárlólista generálása a kiválasztott receptekből.
Kamra követés
Kövesse nyomon a már meglévő tételeket, így az étkezéstervezés levonhatja azokat a generált bevásárlólistáról, és elkerülheti a duplikált vásárlásokat.
Több háztartás
Működtessen külön háztartásokat egyetlen példányban, mindegyiket elszigetelt listákkal, receptekkel és tagokkal, közös otthonok vagy nagycsaládok számára.
iOS és Android alkalmazások
Saját mobilalkalmazások csatlakoznak a saját üzemeltetésű példányához a gyors listamódosításokhoz, offline vásárláshoz és vonalkódos termékbevitelhez.
Intelligens javaslatok
A termékajánlatok és a folyosó-specifikus rendezés felgyorsítják a listák összeállítását azáltal, hogy megtanulják, mely termékeket szokta együtt megvásárolni a háztartása.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a KitchenOwl szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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