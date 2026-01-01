A FusionAuth egy ügyfél-azonosítási és hozzáférés-kezelési platform, amelyet kifejezetten fejlesztők számára építettek. Ez egy saját üzemeltetésű alternatíva az Auth0, Okta és Cognito helyett. Biztosítja az OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, közösségi bejelentkezéseket, többfaktoros hitelesítést, jelszó nélküli bejelentkezést és egy átfogó REST API-t. Eredetileg az Inversoft építette nagy forgalmú fogyasztói alkalmazásokhoz. Egyetlen bérlőtől több millió felhasználóig skálázható ugyanazon a telepítésen.

A FusionAuth saját VPS-en történő üzemeltetése minden felhasználói fiókot, jelszó-hash-t, OAuth tokent és audit naplót a saját infrastruktúrájában tartja. Így nem kell egy harmadik féltől származó identitásszolgáltatóra támaszkodnia, amely megváltoztathatja az árakat vagy a feltételeket. A Community Edition teljesen ingyenes, és tartalmazza a legtöbb éles környezetben használt alapvető hitelesítési és engedélyezési funkciókat.