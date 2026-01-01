Telepítse a FusionAuth-ot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett ügyfél-azonosság- és hozzáférés-kezelő platform OAuth, SAML, közösségi bejelentkezés, MFA és fejlesztőbarát API támogatással.
Válasszon VPS csomagot a FusionAuth szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FusionAuth
A FusionAuth egy ügyfél-azonosítási és hozzáférés-kezelési platform, amelyet kifejezetten fejlesztők számára építettek. Ez egy saját üzemeltetésű alternatíva az Auth0, Okta és Cognito helyett. Biztosítja az OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, közösségi bejelentkezéseket, többfaktoros hitelesítést, jelszó nélküli bejelentkezést és egy átfogó REST API-t. Eredetileg az Inversoft építette nagy forgalmú fogyasztói alkalmazásokhoz. Egyetlen bérlőtől több millió felhasználóig skálázható ugyanazon a telepítésen.
A FusionAuth saját VPS-en történő üzemeltetése minden felhasználói fiókot, jelszó-hash-t, OAuth tokent és audit naplót a saját infrastruktúrájában tartja. Így nem kell egy harmadik féltől származó identitásszolgáltatóra támaszkodnia, amely megváltoztathatja az árakat vagy a feltételeket. A Community Edition teljesen ingyenes, és tartalmazza a legtöbb éles környezetben használt alapvető hitelesítési és engedélyezési funkciókat.
A FusionAuth főbb funkciói
OAuth, OIDC és SAML
Teljes OAuth 2.0, OpenID Connect és SAML 2.0 szerver, amely azonnal használható engedélyezési kód, PKCE, eszköz és kliens hitelesítő adatok engedélyezési folyamatokkal.
Közösségi és vállalati bejelentkezés
Natív közösségi bejelentkezés Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn és Twitter számára, valamint általános OIDC és SAML föderáció vállalati ügyfelek részére.
Többfaktoros hitelesítés
TOTP hitelesítő alkalmazások, SMS, e-mail és FIDO2 WebAuthn jelszókulcsok adaptív irányelvekkel, amelyek kockázati jelek alapján igazodnak.
Több-bérlős kialakítású
Elkülönítheti a felhasználókat, alkalmazásokat és konfigurációkat különálló bérlői környezetekbe SaaS több-bérlős architektúra, ügynökségi ügyfél-szétválasztás vagy B2B partnerfiókok számára.
Témázható bejelentkezési oldalak
Testreszabhatja a hosztolt bejelentkezési, regisztrációs és fiókkezelési oldalakat márkaszíneivel, logóival és szövegével egy Mustache-sablon szerkesztőn keresztül.
REST API mindenhez
Az admin UI minden művelete elérhető egy dokumentált REST API-n és dedikált klienskönyvtárakon keresztül Java, Node, Python, Go és más nyelvekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FusionAuth szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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