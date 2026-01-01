A Beszel Agent a Beszel megfigyelő platform adatgyűjtő komponense. Minden megfigyelni kívánt szerverre telepítve folyamatosan gyűjti a CPU, memória, lemez és hálózati metrikákat, valamint a Docker konténer statisztikákat. Ezután biztonságosan továbbítja azokat egy központi Beszel hubnak aggregálás és riasztás céljából.

Az ügynök szándékosan minimális – elhanyagolható erőforrásokat fogyaszt, miközben átfogó betekintést nyújt a rendszer állapotába. A hubbal való kommunikációt token alapú hitelesítés biztosítja, és a Docker socket hozzáférés teljes konténer szintű betekintést biztosít anélkül, hogy a socket csatoláson túl emelt szintű gazdagép jogosultságokra lenne szükség.