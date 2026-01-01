Telepítse a Beszel Agentet egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú felügyeleti ügynök, amely szerver- és konténer-metrikákat gyűjt az Ön Beszel hubjához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Beszel Agent
A Beszel Agent a Beszel megfigyelő platform adatgyűjtő komponense. Minden megfigyelni kívánt szerverre telepítve folyamatosan gyűjti a CPU, memória, lemez és hálózati metrikákat, valamint a Docker konténer statisztikákat. Ezután biztonságosan továbbítja azokat egy központi Beszel hubnak aggregálás és riasztás céljából.
Az ügynök szándékosan minimális – elhanyagolható erőforrásokat fogyaszt, miközben átfogó betekintést nyújt a rendszer állapotába. A hubbal való kommunikációt token alapú hitelesítés biztosítja, és a Docker socket hozzáférés teljes konténer szintű betekintést biztosít anélkül, hogy a socket csatoláson túl emelt szintű gazdagép jogosultságokra lenne szükség.
A Beszel Agent főbb funkciói
Valós idejű rendszer metrikák
Folyamatosan figyeli a CPU, memória, lemez és hálózati használatot, így a Beszel hubja mindig naprakész képet kap a szerver állapotáról.
Konténer szintű monitorozás
A Docker socketből olvas be adatokat, hogy jelentse a konténerenkénti erőforrás-felhasználást, ezzel segítve beazonosítani, hogy mely munkaterhelések generálják a terhelést.
Minimális erőforrás-lábnyom
Úgy tervezték, hogy csendesen fusson a háttérben anélkül, hogy mérhető hatással lenne az alkalmazás teljesítményére vagy a rendelkezésre álló rendszererőforrásokra.
Biztonságos Hub Kommunikáció
A Beszel hubhoz való token-alapú hitelesített kapcsolatok megakadályozzák az illetéktelen metrika-betöltést, és privátan tartják a megfigyelési adatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Beszel Agent szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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