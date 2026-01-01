Telepítse az ArcadeDB-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű többmodelles adatbázis, amely támogatja a gráf, dokumentum, kulcs-érték, idősoros és vektoros adatokat egyetlen motorban.
Válasszon VPS csomagot a ArcadeDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ArcadeDB
Az ArcadeDB egy nyílt forráskódú, többmodelles adatbázismotor, amelyet extrém teljesítményre terveztek különböző adatmodellekhez. Ellentétben az egymodelles adatbázisokkal, amelyek arra kényszerítenek, hogy válasszon gráf, dokumentum vagy relációs struktúrák közül, az ArcadeDB natívan kezeli mindet. Egyetlen motoron belül tárolja és lekérdezi a gráfkapcsolatokat, dokumentumgyűjteményeket, kulcs-érték párokat, idősorokat, vektorbeágyazásokat és térinformatikai adatokat, teljes ACID megfelelőséggel.
Az OrientDB alapítója hozta létre az ArcadeDB-t. Az alacsony szintű Java nyelven készült, minimális szemétgyűjtésre optimalizált motor másodpercenként több millió rekordműveletet tesz lehetővé. A beépített ArcadeDB Studio webes felület lekérdezés-végrehajtást, sémakezelést és gráfvizualizációt biztosít — nincs szükség külön kliens eszközökre a telepítés után.
A ArcadeDB főbb funkciói
Többmodelles adatmotor
Tároljon és kérdezzen le gráf, dokumentum, kulcs-érték, idősoros és vektor adatokat egyetlen adatbázison belül, eszközök váltása vagy különálló tárolók szinkronizálása nélkül.
Hét lekérdező nyelv
Lekérdezés SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB lekérdezőnyelv, PromQL vagy Redis protokoll használatával — használd azt a nyelvet, amely illeszkedik az adatmodelljéhez.
ArcadeDB Studio
Beépített webes felület lekérdezések végrehajtására, sémák kezelésére, gráfadatok megjelenítésére és az adatbázis adminisztrálására külső kliens eszközök nélkül.
Vektorhasonlósági keresés
Natív vektorbeágyazás-tárolás és hasonlósági keresés AI-hoz és gépi tanulási feladatokhoz az operatív adatai mellett.
ACID nagy léptékben
Teljesen ACID-kompatibilis, másodpercenként több millió rekordot feldolgozó tranzakciók, a beágyazott Raspberry Pi telepítésektől a többcsomópontos klaszterekig.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArcadeDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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