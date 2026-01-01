Az ArcadeDB egy nyílt forráskódú, többmodelles adatbázismotor, amelyet extrém teljesítményre terveztek különböző adatmodellekhez. Ellentétben az egymodelles adatbázisokkal, amelyek arra kényszerítenek, hogy válasszon gráf, dokumentum vagy relációs struktúrák közül, az ArcadeDB natívan kezeli mindet. Egyetlen motoron belül tárolja és lekérdezi a gráfkapcsolatokat, dokumentumgyűjteményeket, kulcs-érték párokat, idősorokat, vektorbeágyazásokat és térinformatikai adatokat, teljes ACID megfelelőséggel.

Az OrientDB alapítója hozta létre az ArcadeDB-t. Az alacsony szintű Java nyelven készült, minimális szemétgyűjtésre optimalizált motor másodpercenként több millió rekordműveletet tesz lehetővé. A beépített ArcadeDB Studio webes felület lekérdezés-végrehajtást, sémakezelést és gráfvizualizációt biztosít — nincs szükség külön kliens eszközökre a telepítés után.