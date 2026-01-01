Telepítse az OpenTTD-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú többjátékos játékszerver a klasszikus Transport Tycoon Deluxe-hoz, amely akár 255 egyidejű játékost támogat.
Válasszon VPS csomagot a OpenTTD szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenTTD
Az OpenTTD a Transport Tycoon Deluxe, a meghatározó közlekedési szimulációs játék ingyenes, nyílt forráskódú újraimplementációja. Dedikált többjátékos szerverként futtatva akár 255 játékos is egyidejűleg építhet és versenyezhet közúti, vasúti, tengeri és légi hálózatokon. Ez procedurálisan generált vagy kézzel készített térképeken valósul meg. A közösségi fejlesztés évtizedei új térképtípusokat, továbbfejlesztett AI ellenfeleket és a NewGRF tartalomcsomagok gazdag ökoszisztémáját hozták létre járművekhez, iparágakhoz és városi stílusokhoz.
Az OpenTTD szerver saját üzemeltetése egy VPS-en teljes irányítást biztosít a játékbeállítások, modok, játékos hozzáférés és szerver láthatóság felett. Így eldöntheti, hogy privát játékot szeretne barátaival, vagy egy nyilvánosan listázott szervert. Ez utóbbi az OpenTTD Game Coordinatoron keresztül is megtalálható.
A OpenTTD főbb funkciói
Masszív többjátékos támogatás
Akár 255 egyidejű játékost fogadhat, beépített támogatással a nyilvános, csak meghívóval elérhető és jelszóval védett játékmódokhoz.
NewGRF Mod támogatás
Bővítse szerverét közösség által létrehozott NewGRF tartalomcsomagokkal, amelyek új járműveket, iparágakat, területtípusokat és vizuális stílusokat adnak hozzá.
Mentett játék megőrzése
A konfigurálható automatikus mentési időközök és az állandó adatmennyiség védik a játékmenetet, és lehetővé teszik a könnyű visszaállítást bármely korábbi munkamenetre.
Nyilvános szerverfelfedezés
Automatikusan regisztrál az OpenTTD Game Coordinatornál, így a játékosok világszerte megtalálhatják és csatlakozhatnak a szerveréhez a játékon belüli szerverböngészőből.
Klasszikus játékmenet felélesztve
A Transport Tycoon Deluxe hűséges újraimplementációja évtizedes játékmenet-fejlesztésekkel, új térképgenerátorokkal és továbbfejlesztett AI ellenfelekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenTTD szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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