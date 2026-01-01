Az OpenTTD a Transport Tycoon Deluxe, a meghatározó közlekedési szimulációs játék ingyenes, nyílt forráskódú újraimplementációja. Dedikált többjátékos szerverként futtatva akár 255 játékos is egyidejűleg építhet és versenyezhet közúti, vasúti, tengeri és légi hálózatokon. Ez procedurálisan generált vagy kézzel készített térképeken valósul meg. A közösségi fejlesztés évtizedei új térképtípusokat, továbbfejlesztett AI ellenfeleket és a NewGRF tartalomcsomagok gazdag ökoszisztémáját hozták létre járművekhez, iparágakhoz és városi stílusokhoz.

Az OpenTTD szerver saját üzemeltetése egy VPS-en teljes irányítást biztosít a játékbeállítások, modok, játékos hozzáférés és szerver láthatóság felett. Így eldöntheti, hogy privát játékot szeretne barátaival, vagy egy nyilvánosan listázott szervert. Ez utóbbi az OpenTTD Game Coordinatoron keresztül is megtalálható.