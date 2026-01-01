Az Apache Solr egy kipróbált, nyílt forráskódú keresőplatform, amely az Apache Lucene-re épül, és amelyet világszerte több ezer szervezet használ. Kezeli a teljes szöveges keresést, a szűkített böngészést, a találatkiemelést és a térbeli keresést, valamint a gazdag dokumentumkezelést. Mindezt egy REST API-n keresztül teszi, amely bármilyen nyelvvel vagy keretrendszerrel működik.

A Solr saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a keresési infrastruktúra, az adatvédelem és a teljesítményhangolás felett. Ez lekérdezésenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. Akár webhelykeresésről, e-kereskedelmi termékfelfedezésről vagy vállalati dokumentum-visszakeresésről van szó, a Solr kiforrott ökoszisztémája és bővíthető sémája bizonyított alapot nyújt.