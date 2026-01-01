Telepítse az Apache Solr-t egykattintásos telepítéssel.
Vállalati szintű, nyílt forráskódú keresőplatform, amely teljes szöveges keresést, szűkített navigációt és valós idejű indexelést biztosít bármilyen alkalmazáshoz.
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Erre jó a Apache Solr
Az Apache Solr egy kipróbált, nyílt forráskódú keresőplatform, amely az Apache Lucene-re épül, és amelyet világszerte több ezer szervezet használ. Kezeli a teljes szöveges keresést, a szűkített böngészést, a találatkiemelést és a térbeli keresést, valamint a gazdag dokumentumkezelést. Mindezt egy REST API-n keresztül teszi, amely bármilyen nyelvvel vagy keretrendszerrel működik.
A Solr saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a keresési infrastruktúra, az adatvédelem és a teljesítményhangolás felett. Ez lekérdezésenkénti díjak vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. Akár webhelykeresésről, e-kereskedelmi termékfelfedezésről vagy vállalati dokumentum-visszakeresésről van szó, a Solr kiforrott ökoszisztémája és bővíthető sémája bizonyított alapot nyújt.
A Apache Solr főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
A Lucene-alapú szövegelemzés tokenizálással, szótövezéssel, szinonimákkal és relevanciahangolással pontos eredményeket biztosít nagy dokumentumgyűjteményekben.
Fasetált navigáció
A natív facetinggel a felhasználók kategória, ár, dátum vagy bármely indexelt mező szerint szűrhetnek — ez az e-kereskedelmi és tartalomszűrő felületek mögött álló szabványos motor.
Valós idejű indexelés
Az indexbe bekerülő dokumentumok másodperceken belül kereshetővé válnak, támogatva a közel valós idejű keresést azoknak az alkalmazásoknak, amelyek friss eredményeket igényelnek.
Fejlett dokumentumkezelés
A beépített Apache Tika integráció automatikusan kinyeri és indexeli a szöveget PDF-ekből, Word dokumentumokból, HTML-ből és több mint ezer más fájlformátumból.
REST API
Lekérdezheti és frissítheti az indexet HTTP-n keresztül JSON, XML vagy CSV válaszokkal — nincs szükség Solr-specifikus klienskönyvtárra bármilyen stackkel való integrációhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Solr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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