Az ONLYOFFICE Docs (Document Server) egy nyílt forráskódú online irodai csomag. Böngészőalapú, együttműködésen alapuló szerkesztést biztosít DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF és egyéb formátumokhoz a saját szerverén. Pixelpontos Microsoft Office formátumkompatibilitást nyújt. Zökkenőmentesen helyettesíti a felhőalapú irodai eszközöket anélkül, hogy dokumentumait harmadik fél szolgáltatásainak tenné ki.

Az ONLYOFFICE Docs saját szerveren való üzemeltetése a dokumentumok adatvédelmét helyezi előtérbe – a fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Integrálható a Nextcloud, ownCloud, Seafile és több tucat más platformmal hivatalos csatlakozókon keresztül, és JWT token biztonságot használ az API hozzáférés védelmére. A Community Edition ingyenesen támogat akár 20 egyidejű szerkesztési kapcsolatot.