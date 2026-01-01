Telepítse az ONLYOFFICE Docs-ot egyetlen kattintással.
Saját tárhelyen futó online irodai csomag valós idejű közös szerkesztéssel Word, Excel és PowerPoint fájlokhoz a böngészőjében.
Válasszon VPS csomagot a ONLYOFFICE Docs szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ONLYOFFICE Docs
Az ONLYOFFICE Docs (Document Server) egy nyílt forráskódú online irodai csomag. Böngészőalapú, együttműködésen alapuló szerkesztést biztosít DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF és egyéb formátumokhoz a saját szerverén. Pixelpontos Microsoft Office formátumkompatibilitást nyújt. Zökkenőmentesen helyettesíti a felhőalapú irodai eszközöket anélkül, hogy dokumentumait harmadik fél szolgáltatásainak tenné ki.
Az ONLYOFFICE Docs saját szerveren való üzemeltetése a dokumentumok adatvédelmét helyezi előtérbe – a fájlok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Integrálható a Nextcloud, ownCloud, Seafile és több tucat más platformmal hivatalos csatlakozókon keresztül, és JWT token biztonságot használ az API hozzáférés védelmére. A Community Edition ingyenesen támogat akár 20 egyidejű szerkesztési kapcsolatot.
A ONLYOFFICE Docs főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó együtt szerkeszthet dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat egyidejűleg, élő kurzorkövetéssel, megjegyzésekkel és változások követésével.
MS Office kompatibilitás
DOCX, XLSX és PPTX fájlok megnyitása, szerkesztése és mentése nagy pontossággal — formátumkonverziós hibák vagy elrendezésbeli eltolódások nélkül.
Többformátumú támogatás
Támogatja a DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF és további formátumokat a dokumentum-, táblázatkezelő- és prezentációszerkesztőkben.
JWT API Biztonság
A JSON Web Token validáció biztosítja az összes API kérést, ezzel biztosítva, hogy csak az engedélyezett integrációk és felhasználók férhessenek hozzá a dokumentumszerverhez.
Nextcloud és Seafile integráció
A Nextcloud, ownCloud, Seafile és 40+ más platform hivatalos csatlakozói az ONLYOFFICE Docs-ot azonnal beépíthető együttműködő szerkesztési back-enddé alakítják.
PDF szerkesztő és űrlapok
PDF-ek szerkesztése és kitölthető PDF űrlapok létrehozása közvetlenül a böngészőben, további szoftver vagy bővítmények nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ONLYOFFICE Docs szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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