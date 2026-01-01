A Strapi a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú headless CMS-e, amelyben több mint 800 000 fejlesztő bízik. Teljesen testreszabható tartalomkezelő backendet biztosít, intuitív drag-and-drop admin panellel, automatikusan generált REST és GraphQL API-kkal, valamint gazdag plugin ökoszisztémával. A hagyományos CMS-ek a tartalmat egy fix frontendhez kötik. Ezzel ellentétben a Strapi szabványos API-kon keresztül bármilyen csatornára – weboldalakra, mobilalkalmazásokra, IoT eszközökre – eljuttatja a tartalmat.

A Strapi saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást és az API sebességkorlátokat, amelyeket a menedzselt CMS szolgáltatók szabnak ki. Emellett teljes kontrollt biztosít a tartalomarchitektúra, adattárolás és plugin konfiguráció felett. Ez a sablon a Strapi-t a PostgreSQL 16-tal párosítja a gyártásra kész megbízhatóság érdekében.