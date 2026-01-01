Telepítse a Strapi-t egyetlen kattintással.
Vezető nyílt forráskódú fej nélküli CMS, amely automatikusan generál REST és GraphQL API-kat a tartalommodelljeidből, testreszabható adminisztrációs panellel.
Válasszon VPS csomagot a Strapi szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Strapi
A Strapi a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú headless CMS-e, amelyben több mint 800 000 fejlesztő bízik. Teljesen testreszabható tartalomkezelő backendet biztosít, intuitív drag-and-drop admin panellel, automatikusan generált REST és GraphQL API-kkal, valamint gazdag plugin ökoszisztémával. A hagyományos CMS-ek a tartalmat egy fix frontendhez kötik. Ezzel ellentétben a Strapi szabványos API-kon keresztül bármilyen csatornára – weboldalakra, mobilalkalmazásokra, IoT eszközökre – eljuttatja a tartalmat.
A Strapi saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást és az API sebességkorlátokat, amelyeket a menedzselt CMS szolgáltatók szabnak ki. Emellett teljes kontrollt biztosít a tartalomarchitektúra, adattárolás és plugin konfiguráció felett. Ez a sablon a Strapi-t a PostgreSQL 16-tal párosítja a gyártásra kész megbízhatóság érdekében.
A Strapi főbb funkciói
Automatikusan generált API-k
A Strapi automatikusan létrehoz REST és GraphQL végpontokat, amikor tartalomtípusokat definiál — nincs szükség manuális API kódolásra.
Fogd és vidd tartalomkészítő
Építsen vizuálisan összetett tartalommodelleket mezőkkel, komponensekkel és dinamikus zónákkal a kódbázis érintése nélkül.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Határozzon meg részletes engedélyeket tartalomtípus és felhasználói szerepkör szerint, így a szerkesztők, vezetők és API-fogyasztók csak ahhoz férnek hozzá, amihez kell.
Médiatár
Képek és fájlok feltöltése, rendszerezése és optimalizálása egy központosított médiatárban, automatikus képátméretezéssel és formátumkonverzióval.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Strapi-t piactéri bővítményekkel hitelesítéshez, SEO-hoz, e-mailhez, kereséshez és még sok máshoz — vagy készítsen egyedi bővítményeket az igényeinek megfelelően.
Többnyelvű tartalom
Kezelje a tartalmat több nyelven, beépített i18n támogatással, az egyes nyelvi változatok független közzétételével a globális közönség eléréséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Strapi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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