Akár 69% kedvezmény a Trek szolgáltatásra

Telepítse a Treket egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő utazástervező interaktív térképekkel, költségvetésekkel, csomagolási listákkal, naplókkal és AI-segítséggel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Treket egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Trek szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Trek

A Trek egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű utazástervező platform. Egyetlen felületen ötvözi a valós idejű együttműködést és minden szükséges eszközt egy utazás megszervezéséhez.

Fogd és vidd napitervezők, interaktív térképek fotójelölőkkel, időjárás-előrejelzések, többpénznemes költségvetések, pakolási listák és egy magazin stílusú utazási napló. Mindezen funkciók a foglalások, dokumentumtárolás és PDF exportálás mellett érhetők el.

A kereskedelmi tervezőalkalmazások előfizetési szintek mögé zárják az útvonalakat és fényképeket. A Trek ezzel szemben teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut.

A valós idejű WebSocket szinkronizálás összehangolja a társakat és családtagokat, ahogy a tervek alakulnak. Az opcionális OIDC egyszeri bejelentkezés integrálódik a meglévő identitásszolgáltatókkal. Egy beépített MCP szerver lehetővé teszi az AI asszisztenseknek, hogy segítsenek a tervezésben, pakolásban és költségvetés-készítésben. Mindezt anélkül teszik, hogy érzékeny adatokat küldenének harmadik feleknek.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Trek főbb funkciói

Valós idejű együttműködés

A WebSocket szinkronizálás azonnal továbbítja az útiterv minden módosítását, megjegyzését és költségvetési változását a csatlakoztatott utazóknak, így a társtervezők mindig ugyanazt a tervet látják.

Interaktív utazási térképek

A Leaflet vagy Mapbox GL térképek 3D épületekkel, domborzattal, útvonal-vizualizációval, fotójelölőkkel és klaszterezéssel vizuális tervvé alakítják a lapos útvonalterveket.

Költségvetések és csomagolási listák

Kategória alapú kiadások nyomon követése személyenkénti és naponkénti bontással, többpénznemű támogatással, pakolási lista sablonokkal és opcionális poggyászsúly-követéssel.

Útinapló és atlasz

Örökítse meg utazásait egy magazin stílusú naplóban fotókkal és hangulatokkal, és vizualizálja a meglátogatott országokat, sorozatokat és statisztikákat egy világtérképen.

SSO és 2FA

Csatlakoztasson bármilyen OIDC szolgáltatót — Google, Apple, Authentik, Keycloak — és védje fiókjait TOTP-alapú kétfaktoros hitelesítéssel és biztonsági kódokkal.

AI az MCP szerveren keresztül

Az OAuth 2.1 hitelesített MCP szerver 150+ eszközzel segíti az AI asszisztenseket utazások létrehozásában, csomagolási listák összeállításában és költségvetések kezelésében, hatókörhöz kötött engedélyekkel.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trek szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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