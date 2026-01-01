A Trek egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű utazástervező platform. Egyetlen felületen ötvözi a valós idejű együttműködést és minden szükséges eszközt egy utazás megszervezéséhez.

Fogd és vidd napitervezők, interaktív térképek fotójelölőkkel, időjárás-előrejelzések, többpénznemes költségvetések, pakolási listák és egy magazin stílusú utazási napló. Mindezen funkciók a foglalások, dokumentumtárolás és PDF exportálás mellett érhetők el.

A kereskedelmi tervezőalkalmazások előfizetési szintek mögé zárják az útvonalakat és fényképeket. A Trek ezzel szemben teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut.

A valós idejű WebSocket szinkronizálás összehangolja a társakat és családtagokat, ahogy a tervek alakulnak. Az opcionális OIDC egyszeri bejelentkezés integrálódik a meglévő identitásszolgáltatókkal. Egy beépített MCP szerver lehetővé teszi az AI asszisztenseknek, hogy segítsenek a tervezésben, pakolásban és költségvetés-készítésben. Mindezt anélkül teszik, hogy érzékeny adatokat küldenének harmadik feleknek.