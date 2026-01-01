Telepítse a Treket egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő utazástervező interaktív térképekkel, költségvetésekkel, csomagolási listákkal, naplókkal és AI-segítséggel.
Válasszon VPS csomagot a Trek szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Trek
A Trek egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű utazástervező platform. Egyetlen felületen ötvözi a valós idejű együttműködést és minden szükséges eszközt egy utazás megszervezéséhez.
Fogd és vidd napitervezők, interaktív térképek fotójelölőkkel, időjárás-előrejelzések, többpénznemes költségvetések, pakolási listák és egy magazin stílusú utazási napló. Mindezen funkciók a foglalások, dokumentumtárolás és PDF exportálás mellett érhetők el.
A kereskedelmi tervezőalkalmazások előfizetési szintek mögé zárják az útvonalakat és fényképeket. A Trek ezzel szemben teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut.
A valós idejű WebSocket szinkronizálás összehangolja a társakat és családtagokat, ahogy a tervek alakulnak. Az opcionális OIDC egyszeri bejelentkezés integrálódik a meglévő identitásszolgáltatókkal. Egy beépített MCP szerver lehetővé teszi az AI asszisztenseknek, hogy segítsenek a tervezésben, pakolásban és költségvetés-készítésben. Mindezt anélkül teszik, hogy érzékeny adatokat küldenének harmadik feleknek.
A Trek főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
A WebSocket szinkronizálás azonnal továbbítja az útiterv minden módosítását, megjegyzését és költségvetési változását a csatlakoztatott utazóknak, így a társtervezők mindig ugyanazt a tervet látják.
Interaktív utazási térképek
A Leaflet vagy Mapbox GL térképek 3D épületekkel, domborzattal, útvonal-vizualizációval, fotójelölőkkel és klaszterezéssel vizuális tervvé alakítják a lapos útvonalterveket.
Költségvetések és csomagolási listák
Kategória alapú kiadások nyomon követése személyenkénti és naponkénti bontással, többpénznemű támogatással, pakolási lista sablonokkal és opcionális poggyászsúly-követéssel.
Útinapló és atlasz
Örökítse meg utazásait egy magazin stílusú naplóban fotókkal és hangulatokkal, és vizualizálja a meglátogatott országokat, sorozatokat és statisztikákat egy világtérképen.
SSO és 2FA
Csatlakoztasson bármilyen OIDC szolgáltatót — Google, Apple, Authentik, Keycloak — és védje fiókjait TOTP-alapú kétfaktoros hitelesítéssel és biztonsági kódokkal.
AI az MCP szerveren keresztül
Az OAuth 2.1 hitelesített MCP szerver 150+ eszközzel segíti az AI asszisztenseket utazások létrehozásában, csomagolási listák összeállításában és költségvetések kezelésében, hatókörhöz kötött engedélyekkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Trek szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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