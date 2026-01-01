Telepítse a Calibre-Webet egyetlen kattintással.
Modern webes felület a Calibre e-könyvgyűjteményéhez, bármilyen eszközről elérhető böngészővel.
Válasszon VPS csomagot a Calibre-Web szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Calibre-Web
A Calibre-Web tiszta, böngészőalapú felületet biztosít egy Calibre adatbázisban tárolt e-könyvek kezelésére és olvasására. Támogatja az EPUB, PDF, MOBI, AZW3 és képregény formátumokat. Beépített e-könyv olvasója testreszabható témákkal rendelkezik. Több felhasználó is fenntarthat külön olvasási listákat és előrehaladást. Mindehhez nincs szükség az asztali Calibre alkalmazásra.
A Calibre-Web saját VPS-en való üzemeltetése személyes digitális könyvtárat biztosít számodra, amely bárhonnan elérhető. Nincs követés, nincsenek DRM korlátozások, és teljes ellenőrzést kapsz az olvasási adataid és gyűjteményed felett.
A Calibre-Web főbb funkciói
Beépített e-könyv olvasó
Olvassa el az EPUB és más formátumokat közvetlenül a böngészőben, állítható betűtípusokkal, témákkal és olvasási előrehaladás követésével.
Több felhasználós támogatás
Minden felhasználó egyedi olvasási listákat, haladást és preferenciákat kap, anélkül, hogy megosztana egyetlen fiókot vagy gyűjtemény nézetet.
Több formátum támogatása
Kezeli az EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR és CBZ formátumokat, így a teljes könyvtára – könyvek, képregények és magazinok – egy helyen található.
Küldés eszközre
Küldjön e-mailben könyveket közvetlenül Kindle-re vagy más e-olvasókra, így kedvenc eszköze mindig tartalmazza a kívánt tartalmat manuális átvitel nélkül.
Metaadat-kezelés
A könyv részleteinek, borítóinak, címkéinek és sorozatadatainak szerkesztésével jól szervezett, kereshető könyvtárat tarthat fenn, ahogy az növekszik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Calibre-Web szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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