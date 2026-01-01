A Calibre-Web tiszta, böngészőalapú felületet biztosít egy Calibre adatbázisban tárolt e-könyvek kezelésére és olvasására. Támogatja az EPUB, PDF, MOBI, AZW3 és képregény formátumokat. Beépített e-könyv olvasója testreszabható témákkal rendelkezik. Több felhasználó is fenntarthat külön olvasási listákat és előrehaladást. Mindehhez nincs szükség az asztali Calibre alkalmazásra.

A Calibre-Web saját VPS-en való üzemeltetése személyes digitális könyvtárat biztosít számodra, amely bárhonnan elérhető. Nincs követés, nincsenek DRM korlátozások, és teljes ellenőrzést kapsz az olvasási adataid és gyűjteményed felett.